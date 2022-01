“Quería celebrarle el cumpleaños por lo alto”: ‘Choco’, el hombre de la fiesta callejera para perros

José Luis Matos, conocido en las calles de Bucaramanga como ‘ Choco’, se hizo viral en redes sociales de Colombia y varias partes del mundo tras conocerse un video suyo celebrando el cumpleaños de una de sus mascotas. En entrevista con Mañanas BLU, aseguró que no tiene vicios y que deambula por las calles de Bucaramanga por la falta de oportunidades.

“Me importan más los perros que mi propia vida”, sentenció ‘Choco’, quien aseguró ser de Barranca.

Publicidad

“Yo ando con perros desde hace mucho tiempo. Se me han muerto dos. Desde que me he encargado de ellos, yo los analizo, su comportamiento. Por ejemplo, ‘Shagy’ y la ‘Nena’ no dejan que se me acerquen, son mis protectores”, añadió.

‘Choco’ contó detalles de su vida y cómo terminó en las calles.

Publicidad

“Viví en Barranquilla con mi hermana y después para Bucaramanga por el maltrato. Después en Barranca estuve seis años. Allá estuve en la fundación Revivir del Bienestar Familiar. Estuve allá cada rato metido. De ahí decidí venirme a Bucaramanga, porque me dio la locura”, relató.

“Cuando llegué a Bucaramanga ahí mismo encontré a la ‘Nena’, póngale que a mitad de año de haberme venido”, añadió.

Publicidad



Matos contó que a pesar de las dificultades, no ha cometido delitos y que primero que su bienestar siempre antepone el de sus mascotas.

“Soy una persona muy correcta a pesar de las dificultades que he pasado. Me la retaco, es una palabra callejera, es como pedir una colaboración o cualquier cosita. A la salida de los restaurantes primero pido para los perros. Para mí siempre ha sido más importante la vida de los perros que la mía”, contó.

Publicidad

“Estoy en las calles por falta de oportunidades. Hay gente que discrimina, que ni un cigarrillo, pero lo que les hace falta es una oportunidad”, complementó.

Publicidad



‘Choco’ afirmó que después de la fama que ganó con el video viral donde aparece celebrando el cumpleaños de uno de sus perros recibió una donación con la que quiere empezar cambios en su vida.

“Quiero mejorar mi estilo de vida. Las donaciones me las entregaron ayer, que eran 2.600.000 pesos”, declaró.

Publicidad

Escuche a José Luis Matos, ‘Choco’, en entrevista con Mañanas BLU: