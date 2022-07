“Quieren demostrar que el Ejército no gobierna acá”: alcalde de Tibú sobre patrullaje de disidencias

Nelson Leal, alcalde de Tibú, Norte de Santander, habló en Mañanas Blu sobre las disidencias de las Farc , quienes patrullaron por el municipio e incluso se apostaron en frente de la alcaldía de esa zona del país a plena luz del día, lo que quedó evidenciado en un video.

El mandatario aseguró que estos grupos "quieren demostrar que gobiernan en Tibú ".

"Quieren demostrar que el Estado no gobierna acá, sino las disidencias de las Farc . Es bastante compleja la situación. Desde hace tiempo estoy pidiendo la presencia de varias instituciones en nuestro municipio. La seguridad se viene perdiendo poco a poco. He pedido a gritos herramientas para poder gobernar", enfatizó el mandatario.

A su vez, aseguró que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para poder ejercer y resguardar su vida.

"Me protejo con un chaleco, dos escoltas y la mano protectora de Dios gracias ha que he sido una excelente persona y no tengo rabo de paja, soy una persona integra, eso me ha ayudado a permanecer", aseveró.

Leal indicó que los habitantes de su municipio ya están acostumbrados a ver a los miembros de estos grupos.

"Las personas alrededor del municipio ya se están acostumbrados a verlos, ni siquiera llaman a la Policía o Ejercito Nacional", afirmó Leal.

Me siento desprotegido

Leal aseguró en Blu radio se siente totalmente desprotegido, incluso, relató que tuvo que sacar de Tibú a su hijo, quien fue intimidado el pasado mes de mayo.

"Desde el año pasado viene sufriendo, él es gestor de paz y el 29 de mayo llegaron dos muchachos y le sacaron una pistola, lo amedrantaron. Luego recibí un comunicado de texto, me toco sacarlo", indicó.

Finalmente, Leal dijo sentirse solo y pide al Estado una intervención urgente.

"Estoy solo en esto, estoy liderando con gestores de paz desde alcaldía y líderes que son presidentes de las juntas de acción comunal. Ya basta, el Catatumbo necesita armonía", finalizó.

