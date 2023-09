“Retráctese”: Vetas y California a Juvenal Díaz por decir que hay grupos armados en estos municipios

Las alcaldías de los municipios de Vetas y California, ubicados en la provincia Soto Norte, lanzaron una dura defensa contra el candidato a la Gobernación de Santander , Juvenal Díaz, por decir que en estas localidades hay presencia de “estructuras armadas organizadas dedicadas a las finanzas ilícitas y la minería ilegal”.

“No es conveniente que las campañas políticas sigan usando las problemáticas socioambientales de la región para sus propósitos electorales, aún más cuando no se conoce la realidad y las consecuencias por las cuales la región ha tenido que sufrir todo tipo de necesidades y la estigmatización constante”, dice el comunicado de la Alcaldía de Vetas.

El comunicado también agrega que los mineros de California y Vetas “han tenido que acudir a labores informales por la falta de oportunidades y de una delimitación justa, situaciones que conllevan a sufrir todo tipo de señalamientos y persecuciones lejos de ayudar a construir las soluciones y de respetar sus derechos”.

“Pedimos al candidato que se retracte, que conozca de cerca los procesos de formalización como el que adelantamos en el municipio de Vetas”, señala el comunicado.

Publicidad

En el mismo sentido, la alcaldesa del municipio de California se pronunció.

“Rechazo las declaraciones del señor candidato a la Gobernación de Santander, Juvenal Díaz, avalado por el Centro Democrático, quien realiza señalamientos que no obedecen a la realidad (…) No puede ser equiparado de la existencia de grupos al margen de la ley. Le pedimos que nos allegue la información que él tenga, ya que de manera oficial no ha sido reportado en ningún comité dicha información”, indicó la alcaldesa.