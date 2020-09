Reveladores testimonios de niños que habrían comido carne de caballo en colegios de Bucaramanga

Luego de conocerse la captura de Fernando Trujillo, alias 'El Padrino' o 'El Gemelo', por haber vendido carne de caballo y de burro a varios operadores del programa de Alimentación Escolar PAE en Santander, tanto docentes, veedores y estudiantes han mostrado su indignación por los hechos que pusieron en peligro la salud de los menores de edad.

En ese sentido, varios estudiantes, que prefirieron omitir su nombre y el colegio en el que estudian por seguridad, explicaron que muchas veces comieron carne en los comedores escolares y experimentaron dolor de estómago, náuseas y vómito, pero muchas veces no denunciaron porque no creyeron que se tratara de algo grave.

“Yo si me daba cuenta que cuando entraba a almorzar me sabía la carne a feo. No me sabía como la de la casa, o la que preparan en el restaurante. La carne sabía agria, no sabía igual, muy dura. Nosotros le dijimos a mi mamá y ella pasó un reporte a la coordinadora. Por eso, ella mandó una nota diciendo que nosotros no íbamos a comer más allá. Incluso después de almorzar a mí me dolía mucho la barriga”, dijo uno de los estudiantes.

“Esa carne sabía a feo, no era normal, no era como la comida que nos dan en la casa. Yo una vez casi me vomito porque la comida era muy mala”, dice otro estudiante.

“La carne era muy dura y me daba dolor de barriga”, agregó una niña

“Para evitar un problema es mejor dejar mi nombre y el del colegio en incógnito, pero sí me debo referir, con todo respeto, para manifestar cómo jugaban con la salud de nosotros, introduciéndonos carnes muy duras en el almuerzo. Sé que muchos niños nos sentíamos mal en el colegio, pero no informábamos, ya que nunca pensamos que estarían introduciendo carne de burro y de caballo en los almuerzos”, afirma uno de los líderes de los estudiantes.

La situación, que fue calificada como inaceptable por algunos padres de familia en redes sociales, fue objeto de fuertes críticas por diferentes sectores de la región que cuestionaron el rigor al momento de revisar la calidad de los alimentos que terminan llegando a los platos de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces lo que dice en los pliegos de contratación no se cumple.