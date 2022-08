Rumba hasta 2:00 a.m. y posible prohibición de parrillero: medidas por violencia en Bucaramanga

Tras un consejo de seguridad entre las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga por la reciente ola de violencia, las autoridades acaban de informar las siguientes medidas:

Recompensa de 50 millones de pesos por información que logre dar con la captura de cabecillas del microtráfico.

Rumba irá hasta las 2:00 a.m. y no hasta las 4:00 a.m.

Estudiarán prohibición del parrillero en zonas críticas desde las 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

En Floridablanca serán destinados 50 gestores de convivencia.

