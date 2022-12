Sancionarán a contratista por retraso en obras del estadio Alfonso López

Por demoras en la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, la Gobernación de Santander citó para el jueves 27 de octubre a la Unión Temporal Reforzamiento, a una audiencia pública de imposición de multas y/o sanción por presunto incumplimiento del contrato.





“Hay que tener en cuenta que aquí entra un nuevo contratista que debe empalmar con las obras que se están haciendo de reforzamiento estructural, y si esto no se logra coordinar de la mejor manera, no vamos a tener estadio para febrero, como se había dicho", explicó el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Abello.





El Gobierno Departamental llama a la unión temporal para que rinda los descargos, y poder calificar si hay mérito para aplicar multas por incumplimiento en el programa de trabajo", ratificó el funcionario.





La construcción de obras de reforzamiento estructural y adecuación de escenarios de la Villa Olímpica (estadio, piscinas y coliseo Vicente Díaz Romero) tiene una inversión de $22.027 millones, el contrato número 766 de 2015 . Además se invirtieron $2.084 millones en la interventoría del proyecto.





El objetivo es acondicionar las edificaciones a niveles adecuados de seguridad sismorresistente, según los requisitos de la ley 400 de 1997 y la norma NSR-10.





Al parecer el contratista no ha terminado la ejecución de estas obras que comenzaron el 30 de abril de 2015. "Las obras de reforzamiento estructural, pactadas por el gobierno anterior, están atrasadas. Es un contrato que ha tenido muchos problemas, y ahora está a un ritmo muy lento, porque los contratistas alegan no tener plata", explicó Mejía Abello.





Por algunos retrasos se firmó un adicional de tiempo, donde se comprometió a entregar las obras en febrero de 2017. Sin embargo, a la fecha se han evidenciado más demoras que pondrían en riesgo no solo el cumplimiento de los plazos de entrega de obras, sino también las de la remodelación del estadio, que incluyen el cambio de gramilla; eliminación de la pista atlética; reubicación de camerinos y modernización de las cabinas de prensa y los parqueaderos.





De ser necesario, la Administración Departamental, impondrá las multas de ley y reprogramará el cronograma de ejecución, para culminar estas obras esenciales para contar con un escenario de alta calidad, apto para eventos deportivos de talla internacional.





