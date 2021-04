Santandereana enfurecida cogió a golpes a joven que le pidió dejar de fumar en una discoteca

Una joven, identificada como Alexa Benavides, denunció en sus redes sociales que fue brutalmente golpeada por una mujer que, sin mediar palabras, la atacó por pedirle que dejara de fumar en una discoteca de Bucaramanga.

“Esta mujer me agredió porque le pedí a los de seguridad que retiraran ese grupo de personas, ya que en reiteradas ocasiones les pedí que dejaran de fumar dentro de la discoteca, es prohibido y a muchos clientes les estaba molestando, a lo cual hicieron caso omiso y fueron muy groseras”, denunció.

En los videos de cámaras de seguridad, compartidos por la misma joven, se observa el momento exacto en el que la agresora sale corriendo del lugar.

“Esta mujer de short negro salió en desquite y me agredió, aprovechando que me encontraba de espalda hablando con un cliente y al ver lo que me hizo se escapó”, indicó.