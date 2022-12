Secretaria de Educación de Santander denuncia amenazas en su contra

La secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, denunció que recibió una amenaza en contra de su integridad a su teléfono celular.

Este mensaje es recibido por la secretaria de Educación deparatamental en medio de las protestas frente a las instalaciones de la Gobernación, lideradas por manipuladores y trabajadores del PAE segundo semestre 2017, por el retraso en el pago del contrato.

Publicidad

Le puede interesar Empresa encargada del PAE en Santander denuncia que le deben $29 mil millones

En una rueda de presa realizada para aclarar la deudad con el operador del PAE, la funcionaria leyó el mensaje que le llegó a su teléfono.

“Estimada doctora buenas tardes, le hablan los campesinos de Santander, no aguantamos la incompetencia e ineptitud de su perverso equipo PAE. Advertimos que si perdemos nuestro dinero no nos quedaremos esperando nuestros deudores a matarnos, habrá consecuencias y recaerán en los culpables”, esta fue la amenaza que recibió la funcionaria.

Publicidad

La secretaria informó que el retraso en el pago se debe a que el interventor del contrato no ha entregado la liquidación y por eso la Gobernación no ha cancelado la deuda al contratista, razón por la que los proveedores no han recibido el dinero.

Publicidad

El caso se encuentra en manos del Gaula en Bucaramanga quien investigará las amenazas hechas por supuestos campesinos a la secretaria de Educación.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM