"Si toca, me sacrifico": alcalde de Bucaramanga sobre seguir en su cargo 2 años más

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no descarto la idea de seguir en el cargo por dos años más, si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que aumenta el período de los actuales mandatarios regionales del país.



“No sé qué busquen con eso, la verdad. Yo estoy hasta el 31 de diciembre de 2019, con eso basta y sobra, pero sí me toca, me sacrifico”, aseguró el alcalde, al ser interrogado por periodistas sobre el tema.

Le puede interesar ¿Partidos divididos por posible extensión de periodos de mandatarios locales?



Por su parte, al alcalde del municipio de Floridablanca, Héctor Mantilla, no le desagrada la posibilidad de tener dos años más de gobierno.



“Sin duda, si llega la noticia de la aprobación de la reforma, debemos reformular nuestro plan de desarrollo que actualmente va ejecutado en más de un 80% para poder continuar dos años más haciendo ejecuciones, y si no tendremos la tranquilidad que estamos cumpliendo y dejando huella en la ciudad”, manifestó.



La decisión de aumentar el período actual de alcaldes y gobernadores ha dividido la opinión de los ciudadanos en Santander, algunos manifiestan que con cuatro años es suficiente para que una persona elegida popularmente cumpla con las promesas de campaña.