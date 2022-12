SIS denunció que no le han entregado toda la información del puente Hisgaura

El coordinador de la comisión de vías de la Sociedad de Ingenieros de Santander (SIS), Luis David Arévalo, denunció que no han recibido la información que le solicitaron a la interventoría del puente Hisgaura para determinar si la obra tiene problemas estructurales.



En entrevista con Mañanas BLU, Arévalo reiteró que sería irresponsable decir que las ondulaciones denunciadas en la estructura afectarán la seguridad del puente sin haber estudiado las especificaciones técnicas.



“Una comisión de ingenieros de la Universidad Industrial de Santander (UIS), especialistas en puentes, dieron un parte de tranquilidad frente al tema estructural, pero la prueba de carga es la que determina si es segura o no la estructura”, aclaró.

Sobre la prueba de carga, que ha generado controversia, ya que cinco meses después de terminada la obra no se ha realizado, el miembro de la sociedad de ingenieros manifestó que la empresa contratista está atrasada porque debió haberla realizado cuando finalizó la construcción.



“El contratista (Sacyr) dice que no le han pagado la prueba de carga, que no estaba incluida en el contrato. Sin embargo, así no esté incluida, la empresa está en la obligación de realizarla”, añadió.



Al respecto de la polémica por el puente de $100.000 millones que todavía no está en funcionamiento en Santander, el alcalde del municipio de San Andrés, Fabián Pedraza, manifestó que es lamentable que ni el Fondo de Adaptación y ni la ANI respondan por los problemas en el puente.



“Tenemos un puente atirantado en medio de trochas, todavía nos faltan 124 kilómetros por pavimentar, le pedimos al presidente Iván Duque que se apersone de esta situación porque pasarán 100 años antes de que San Andrés vuelva a tener $100.000 millones para construir un puente”, finalizó.

El puente Hisgaura se pensó como una solución los problemas de movilidad entre la provincia García Rovira, ubicada al oriente de Santander, y Bucaramanga. Esto luego de las olas invernales de 2010 y 2012 que afectaron la vía Curos- Málaga por varios derrumbes y la destrucción de la banca.

El Fondo Nacional de Adaptación, entidad que contrató por $100.000 millones la construcción del puente Hisgaura, advirtió en un comunicado que “no ha recibido la obra porque el interventor encontró presuntas fallas en la infraestructura.