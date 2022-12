Solo 5 de cada 10 santandereanos están dispuestos a donar órganos

Según el médico Fernando Quintero, coordinador operativo de trasplantes, la nueva ley firmada por el presidente Santos busca que todos los ciudadanos declaren en vida si quieren o no ser donantes de órganos.





“Los colombianos tenemos el derecho de decidir si queremos o no donar e informárselo a nuestros familiares. Lo que estamos haciendo es sensibilizar a la población frente a este tema de la donación que en el caso de Santander está muy débil”, aseguró Quintero.





Los profesionales manifiestan que poco más del 50 por ciento de las personas entrevistadas quiere donar órganos.





“En Santander, más de 50 personas están esperando un donante de riñón, de hígado y corazón. Necesitamos disminuir la negativa familiar que en Santander está entre un 50% y un 60%. De 10 personas encuestadas, 5 están negando la donación y la ciudad que más dona sigue siendo Medellín. Es necesario que los santandereanos se vuelvan más solidarios”, afirmó el médico.





Además, recalcó que no es una obligación y no se puede violentar a ninguna familia para hacer cumplir la ley pero afirmó sí hay que manifestar en vida el deseo de ser o no donante.





“Hay que aclarar algunos mitos. Aquí lo que buscamos es proteger al paciente nacional, se ha reducido el trasplante extranjeros a un 5%. Algo muy importante es recordar que este procedimiento no tiene precio, eso lo paga el sistema de salud al igual que el posoperatorio”.





También desmintió la extracción fraudulenta de órganos y sin consentimiento de sus familias explicando que “nosotros no asesinamos a nadie para sacarle órganos. No hay en registro de Medicina Legal de un cadáver que haya fallecido por extracción de órganos”.





En Bucaramanga, a diferencia de Santander, se ha incrementado la donación y este primer semestre hay 14 donantes. Sin embargo, aún hay un 40% de negativa familiar frente a la donación.





En general, 50 personas se pueden salvar con la donación de órganos especialmente de riñón, corazón e hígado que son lo más requeridos.

Actualmente en la capital de Santander solo la Fundación Cardiovascular de Colombia y Clínica Carlos Ardila Lule están autorizados para hacer trasplante de órganos.





La mayoría de los pacientes que requieren donantes son adultos pero hay dos niños esperando trasplante de corazón desde hace meses.





Los profesionales de la salud invitan a los ciudadanos a hablar el tema en familia y a tomar la decisión de ser o no donantes para salvar vidas.





