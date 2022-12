Taxistas de Bucaramanga rechazaron declaraciones del alcalde al defender UBER

Después que el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández aceptara públicamente que utiliza la plataforma UBER en la capital de la república y que le parece mejor que los taxis convencionales despertó el rechazo del gremio de taxistas en la ciudad

“Honestamente el alcalde nos pisoteó y nos barrió. A mí me extraña la actitud de un profesional, de un empresario. Hay comentarios peores de él en su forma de hacer las construcciones de robar a la gente y no de nosotros que no somos ladrones. Le pedimos que nos eleve el ego porque nosotros no somos ilegales” señaló Carmelo Guerrero Lider de los taxistas

Los taxistas señalan que el comportamiento del alcalde como autoridades es vulgar

“Él como autoridad debe aplicar la norma en contra de la ilegalidad. Mañana los ladrones se reunirán y harán marchas porque no los dejan robar y necesitan comer. Eso no es justo y está fuera de toda razón”

El gremio se mostró preocupado por estas declaraciones y se sienten desprotegidos teniendo en cuenta que el mandatario defiende una plataforma que es ilegal.

Los líderes señalan que aunque aceptan que si hay fallas por el mal servicio al cliente quieren corregir estos errores a través de capacitaciones para prestar un servicio de calidad.

