Taxistas habrían agredido a un supuesto conductor de Uber en Bucaramanga

En un vídeo que circula en redes sociales se ve como un grupo de taxistas en sus vehículos acorralan a un carro particular, se bajan y comienzan a golpear el automóvil y al que sería un conductor de Uber con su pasajero.



El hecho habría ocurrido en un semáforo del centro de Bucaramanga. El líder de los taxistas Giovanny Rueda, respondió que “es grave que ocurran esas agresiones porque pueden terminar en una tragedia”.

Rueda, además, manifestó que las autoridades son las que deben ocuparse de controlar el transporte ilegal.



“Un taxista siente la presión de trabajar 17 hora y solo llevar $10.000 o $15.000 para la casa, eso hace que no reacciones de la mejor manera, sin embargo, la violencia no es la solución. Rechazamos estas actuaciones de los compañeros”, dijo el líder.



Asimismo, Geovanny Rueda denunció que en el área metropolitana de Bucaramanga hay 3.000 vehículos realizando servicio de Uber, generando ingresos de $600 millones mensuales.



Estas son las imágenes en las que se ve a los taxistas agrediendo al conductor del carro particular.

