Trabajadores de la Alcaldía internados en clínicas de reposo denuncian acoso laboral

Ocho trabajadores de la Alcaldía de Bucaramanga debieron ser internados en clínicas de reposo debido a episodios graves de estrés.

Los funcionarios aseguraron ser víctimas de maltrato y sobrecarga laboral por parte del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien los ha tratado de corruptos.

“El viernes me llegó mensaje a mi celular donde me dicen insultan y me dicen que deje trabajar porque voy a terminar en el cementerio. Me dicen que abandone el sindicato y mi trabajo”; señaló Martha Cecilia Díaz, líder del sindicato de la Alcaldía de Bucaramanga.

El sindicato también asegura que la situación ha generado problemas de depresión a los trabajadores de la Alcaldía que están asignados a las estaciones de Policía por falta de personal.

