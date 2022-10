Trabajadores de San Camilo protestan por problemas en contratación laboral

Los auxiliares de enfermería, médicos, psiquiatras y demás personal que labora en el hospital San Camilo aseguran que las protestas continuarán hasta que les sea solucionado el tema de contratación laboral por medio de la tercerización.

“A nosotros nos habían anunciado pago de seguridad social, afiliación a una caja de compensación y demás beneficios de una contratación digna pero esto no es real. Es una contratación ilegal por tercerización y lo que quieren es que estemos contentos con esta modalidad y no lo estamos porque los turnos tienen el mismo valor y las nocturnas no las pagan”, dijo Carolina. una de las trabajadoras.

El personal también asegura que no tendrán trabajo a partir del 1 de abril por no estar de acuerdo con este tipo de contratación laboral.

“Hemos pensado en cesar actividades si no nos escuchan y la gerencia no nos da respuesta. Nos hemos asesorado y todo indica que la contratación que hacen es ilegal. No queremos perjudicar al paciente porque el hospital cuenta con personal de planta para prestar el servicio”, agregó una de las afectadas.

