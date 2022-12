Tres mil habitantes de zona rural de Bucaramanga no cuentan con agua potable

Además de la falta de atención en temas como educación, infraestructura vial y salud, los habitantes de la zona rural de Bucaramanga denuncian que no hay agua potable.

Publicidad

José Fernando Moreno, líder de la vereda Cuchilla Alta, contó que la situación es tan crítica que deben recoger agua lluvia para sus quehaceres diarios.

Vea también Ciénaga San Silvestre en Santander tendría categoría de protección internacional

Publicidad

“El problema es que no tenemos agua apta para el consumo humano, hay un aljibe pequeño, pero sólo nos alcanza para 30 usuarios y nos toca esperar a que llueva para lograr abastecer a toda la comunidad”, manifestó Moreno.

Publicidad

Cuestionan los habitantes que estén a pocos metros del embalse de Tona y, aun así, no tienen servicio.

Los concejales Fabián Oviedo y Wilson Ramírez, quienes visitaron las veredas, expusieron el tema en la sesión y le exigieron a la alcaldía atención a la población.

Publicidad

“La administración local no está invirtiendo en la zona rural, son 3 mil habitantes que no cuentan con servicio de agua potable; además no hay inversión en infraestructura”, anotó el concejal Wilson Ramírez.

Publicidad

En el concejo funcionarios de la Alcaldía aseguraron que están trabajando en proyectos para dignificar la calidad de vida de la población en la zona rural.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.