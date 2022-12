Un carro es mi casa: la historia de una mujer que ha vivido 10 años en un vehículo

Desde hace 10 años un carro abandonado es la vivienda de una mujer de 75 años que fue desamparada por sus familiares en el barrio Candiles de Bucaramanga, Santander.



Luz Marina Ramos dice que fue abandonada por sus hermanos y al no tener donde vivir decidió convertir un carro Honda Civic modelo 1989 en su hogar.



“Pues yo no pensaba que iba a ser mi casa porque me dejaron ese carrito para dormir ahí. Yo dormía en un corredor”, cuenta.

Publicidad





A pesar de lo estrecho, allí duerme, tiene espacio para organizar su ropa y brindar refugio a sus cuatro gatos. Cuenta que le preocupa ser víctima de ladrones y por eso siempre está el carro.

Le puede interesar Fin de una etnia ancestral: murió Felisa Alquichire, última indígena guane alfarera



“No lo dejo solo. Por lo menos, ahorita no tengo cédula porque me la robaron, entonces no me he podido mover”, cuenta.



Los más preocupados por la situación de Luz Marina son sus vecinos. Aunque desde hace años le colaboran prestándole el baño para asearse y hacer sus necesidades, manifiestan que un carro no es un lugar para vivir.



“Ella vive de la caridad de la gente, los vecinos le colaboran porque ella vive es recogiendo cartoncito chatarrita para poder comer”, manifiesta Mauricio Rodríguez, residente del sector.



Sobre los casos de abandono de adultos mayores en Bucaramanga, Margie Quintero, docente y psicóloga de la Clínica Especialista del Adulto Mayor, explica que hay un alto índice en la ciudad.



“Tenemos unos altos índices de abandono, hay población mayor que está en condición de negligencia por parte de sus familiares la situaciones geriátricas no nos están dando abasto del sin número de población mayor que tenemos que no tiene redes de apoyo social y que su familia ha abandonado”, señala.



Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga se comprometió a adelantar los trámites de afiliación al Sisbén para que Luz Marina Ramos reciba la atención que necesita.

Publicidad

Reviva aquí el reportaje a Luz Marina Ramos para Noticias Caracol.

Publicidad