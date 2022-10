Una joven de 22 años murió por presunta negligencia de la EPS

Según denuncian sus familiares, Natalia Obregón, de 22 años, presentó fiebre alta y la EPS Cafesalud no calificó esto como una urgencia, pese a que su temperatura era cercana a los 40°C.



La joven fue enviada a su casa con una incapacidad de tres días y le fue recetado acetaminofén para controlar la fiebre. Sin embargo, al pasar los días, la salud de la joven empeoró y su madre decidió llevarla nuevamente a la clínica.



“Cuando llegamos no querían dejarla pasar y solo le pusieron suero, de repente empezó a convulsionar a causa de la infección, se le dilataron las pupilas. Cuando estaba en ese estado intentaron reanimarla y posteriormente la subieron a la UCI, pero a los 15 minutos falleció”, señaló Gladys Gómez, madre de la joven y quien pide que el caso no quede impune.



“Nosotros tenemos derecho a la vida, no somos un color rojo o amarillo del triage somos seres humanos y no quiero que este caso de negligencia médica siga ocurriendo con más personas. En Cafesalud se está muriendo la gente”, manifestó la mujer.



Las exequias de la joven, quien era era madre de gemelas, se cumplirán a las 3 de la tarde de este 25 de febrero y su caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Los familiares aseguran que los pacientes de Cafesalud están siendo catalogados erróneamente por las enfermeras y muchos han muerto ante la falta de médicos y atención.





