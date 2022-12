Veedores demandarán adjudicación del PAE en Santander

La adjudicación del PAE se realizó el viernes 13 de enero y la operación fue entregada nuevamente a la empresa Surcolombiana de inversiones. Esto generó el rechazo de los veedores anticorrupción, quienes aseguran que no fueron tenidas en cuenta sus denuncias y demandarán esta adjudicación.



Surcolombiana de inversiones es señalada por un caso de intoxicación masiva de niños en el municipio de Coromoro en 2016 e irregularidades técnicas en la prestación del servicio.



“No acogieron las observaciones que se han hecho de carácter técnico, algo que es primordial. Cómo es posible que los abogados excluyeran la visita a la bodega donde se va a operar, sabiendo que este operador es culpable de intoxicación de niños. La secretaria de Educación está desconociendo estos elementos, es una vergüenza”, dijo Arnulfo Molina, veedor.



Por su parte, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, aseguró que se ha cumplido la norma y se sancionó al contratista cuando ocurrió la intoxicación de niños en Coromoro.



“Una cosa es la crítica que la gente pueda tener pero nosotros como administración nos sujetamos a los fallos que la empresa pueda tener en contra y no tenemos uno. No hay argumento jurídico que impida que ellos sean los contratistas”, señaló Tarazona.



La Gobernación de Santander también se comprometió a trabajar con los alcaldes a vigilar la infraestructura educativa para la entrega de alimentos, así como vigilar la calidad de los productos que se entregan a los niños y el cumplimiento en la cadena de frío del operador.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM