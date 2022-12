Venezolanos regresan a su país por pésimas condiciones en Bucaramanga

Por la crisis humanitaria en la que se convirtió su estadía en calles de Bucaramanga, cerca de 80 ciudadanos venezolanos que habían llegado a la ciudad y se habían instalado en las inmediaciones del Parque del Agua decidieron retornar voluntariamente hacia su país.

La Personería de Bucaramanga habilitó dos buses intermunicipales para el traslado humanitario de los extranjeros hacia la frontera.

Ante su traslado, varios venezolanos, como Huber Ávila, pidieron ayuda al Estado colombiano: “Le pedimos que vea nuestra necesidad, nosotros no somos turistas, no vinimos a hacer turismo a este gran país, estamos aquí porque en Venezuela no hay alimentos, no hay medicinas y hay una persecución para la clase política y social”.

Para otros venezolanos, como José Gustavo Ramírez, la difícil situación de sus familiares lo hace regresar a su país.

“Voy a regresar a Venezuela porque voy a ver a mi madre que están enferma, pero no es porque el Gobierno de Nicolás Maduro quiere que regresemos, debido a que nos maltratan en otros países, eso no es cierto”, manifestó.

El personero encargado de Bucaramanga, Cristian Reyes, informó que han hecho un trabajo con la ayuda de Migración Colombia.

“Hemos conversado con ellos y ante la situación de estar viviendo a la intemperie y en malas condiciones en el Parque del Agua, han toma la decisión de devolverse a su país”, dijo.

Entre las personas que retornaron hacia Venezuela había niños, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores. En el último mes, Migración Colombia y la Personería de Bucaramanga han regresado a cerca de 300 venezolanos a zona fronteriza.