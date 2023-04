Video: concejales de Bucaramanga se pelearon frente a estudiantes y padres de familia de un colegio

La tremenda pelea en la que casi se van a los golpes los concejales de Bucaramanga Antonio Sanabria y Wilson Ramírez ocurrió en medio de una reunión en el colegio Dámaso Zapata, cuando la alcaldía socializaba los avances de las obras de recuperación de la infraestructura y las que faltan por culminar.

En un video grabado por uno de los asistentes a la reunión y publicado en redes sociales se ve a los dos concejales gritándose y manoteándose; el concejal Antonio Sanabria no estaba de acuerdo con adiciones de dinero que la alcaldía estaba anunciando a través de un crédito y el concejal Wilson Ramírez expresaba la necesidad de la adición.

Mientras ambos se enfrentaban verbalmente, la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga , Saharay Rojas, trataba de detener y calmar al concejal Wilson Ramírez, otras personas que acompañaban al concejal Antonio Sanabria también lo retiraron hacia un lado del salón para evitar que se fueran a los golpes en medio de los fuertes reclamos.

En entrevista con Blu Radio el concejal de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien se disculpó, explicó que su reacción fue producto de la molestia que le causó la intervención de la representante de la alcaldía que aseguró tener listo un proyecto, para su respectiva aprobación del Concejo, con el fin de realizar un préstamo por $80.000 millones para terminar las obras de esa institución y los colegios Santander e Inem.

“Se subieron sencillamente porque es que Saray coge el micrófono y empieza a manipular, a decir que tenía la solución para las obras pendientes, que el 2 de mayo iba a bajar un proyecto de acuerdo para solicitarle al Concejo un empréstito por $80.000 millones, y eso a mi no me pareció porque se va a seguir endeudando la ciudad, a mi compañero concejal Wilson Ramírez que es egresado del colegio no le pareció”, explicó el concejal Sanabria.

En medio de la reunión, una madre de familia también le reclamó al concejal Antonio Sanabria y le dijo que él no le importaba el colegio.

Blu Radio busco telefónicamente al concejal Wilson Ramírez, pero hasta el momento no ha sido posible comunicarse con él.