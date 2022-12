Video: con transmisión en vivo denunciaron a bar de Lebrija por hacer fiesta en pleno toque de queda

En una transmisión en vivo a través de Facebook , una comerciante de Lebrija logró cerrar un bar que operaba, al parecer, en pleno toque de queda.

“Siendo las 10:38 de la noche, nosotros los comerciantes de Lebrija nos acercamos al Tiger que queda sobre la vía principal, se supone que el toque de queda es hasta las 10 de la noche, no se puede bailar y miren, ahí está en funcionamiento”, dijo.

Posteriormente, el propietario del bar, tras ser increpado por otros comerciantes, trató de rapar el celular de la mujer.

“No me quite el celular, qué tal este, no señor, no me quite el celular, mire señor agente”, denunció la mujer que grabó.

Pese al control que hicieron otros comerciantes de Lebrija, denunciaron que al día siguiente el bar siguió funcionando, “como si nada”.

“Estoy en el Tiger, son las 6:49 de la tarde y están ofreciendo servicios común y corriente, ayer estaban incumpliendo el toque de queda y la ley seca y no hubo ninguna sanción para ellos”, comentó un comerciante a través de un video.

Otros comerciantes denunciaron que las autoridades de Lebrija le realizan el control “a unos, pero a otros los dejan funcionar”.

“Yo cumplo con todas las reglas y como propietario me gustaría entender el por qué otros establecimientos sí puede trabajar durante más tiempo violando el toque de queda, no entiendo”, dijo Carlos Villamizar, dueño de un bar y canchas de fútbol de Lebrija.

Por ahora las autoridades de Lebrija no se han pronunciado sobre este caso.