Video: hombre armado amenaza a presuntos delincuentes en tres barrios de Bucaramanga

Dos videos que habrían sido grabados en Bucaramanga muestran a un hombre que solo deja ver el arma que porta en una de sus manos y municiones, amenazando a presuntos delincuentes de tres barrios del sur de la ciudad.

“Este comunicado lo estamos haciendo hoy lunes 6 de marzo de 2023, hora 2:00 de la tarde. Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que, en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos, ni violadores”, dice el hombre que tiene acento venezolano.

En el video de 40 segundos, el hombre lanza frases intimidantes, mientras saca los proyectiles de una pistola que sostiene durante toda la grabación.

Otro video, aparentemente grabado por el mismo hombre que, igualmente, solo muestra la manipulación de varias armas, balas y municiones, es una amenaza directa contra una persona.

“Mira frijol, deja tu malandrés en Balcones, que eres malandro con esos pedazos de revolver, porque no estamos jugando, nosotros no cargamos arma traumática, mira”, dice el hombre al principio del video.

Los videos, que ya son conocidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, están siendo analizados por un grupo especial designado por el general José James Roa, comandante de la Policía en la ciudad.

“Frente al video que ha circulado en algunos grupos de chat y redes sociales en el área metropolitana, me permito informar que esta metropolitana ha dispuesto de un grupo especializado de Dijín y de grupos operativos, con el fin de avanzar en la investigación y determinar la veracidad de dicho video. Asimismo, identificar a este delincuente”, manifestó el general Roa.

El oficial le pidió a la comunidad denunciar a quienes están intimidando en los barrios.

“No vamos a permitir que se genere pánico entre la comunidad. Vamos a llegar hasta donde se encuentran estos bandidos, hasta esa madriguera y los vamos a capturar. Invitamos a toda la comunidad a denunciar y a confiar en el trabajo de sus autoridades”, puntualizó el comandante de la Policía de Bucaramanga, general José James.