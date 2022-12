Vitalogic habría presionado para quedarse con contrato de las basuras en Bucaramanga

BLU Radio conoció en exclusiva un documento en el que Vitalogic RSU le advirtió a la Empresa de Aseo de Bucaramanga que demandaría si no le adjudicaban la licitación para el manejo de las basuras que llegan al Carrasco con nueva tecnología.



En este escándalo de supuesta corrupción conocido como Vitalogic, están comprometidos Luis Carlos Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández; los empresarios e interesados en el negocio, Luis Andelfo Trujillo, Carlos Gutiérrez y el contratista de la EMAB, Jorge Alarcón.



Los involucrados habrían firmado contratos de corretaje para favorecer a la empresa Vitalogic RSU.

El pasado 2 de junio de 2017, el represente legal en Colombia de Vitalogic RSU –WastawAy, Héctor Muñoz, radicó en la secretaria general de la Empresa de Aseo de Bucaramanga un documento de más de 136 páginas, como respuesta a la solicitud para subsanar un aparte del pliego de condiciones, relacionado con la garantía de seriedad de la oferta que habían presentado el 22 de mayo de ese año.



La unión temporal Vitalogit RSU –WastawAy, conformada por dos empresas americanas y una empresa panameña, adviertió en el documento que la póliza, presentada a través de la compañía colombiana de créditos y fianzas - AFIANCOL S.A.S, debe aceptarse como garantía de la oferta que rechazó el equipo jurídico de la EMAB.



AFIANCOL S.A.S, dice en el documento UT Vitalogic RSU que autorizó la expedición de la mencionada garantía hasta por la suma de US $ 1.250.000 vigente durante 130 días.



La situación provocó que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, llamara por teléfono al jefe jurídico de la EMAB, César Fontecha, para reclamarle porque no aceptar la propuesta de póliza entregada por Vitalogic. El audio fue revelado en exclusiva por BLU Radio.

En el documento que la unión temporal presentó ante la Empresa de Aseo de Bucaramanga, se evidencia una aparente presión, ya que amenaza con demandar si no le adjudicaban el contrato.



“Es por esto por lo que el proceso de contratación debe ajustarse plena y exclusivamente a lo que dice el POC, así las cosas, si la EMAB rechaza la propuesta por consideraciones ajenas al POC y al MOC, incurrirá en una conducta ilícita”, se lee en el documento.



En la documentación también dice que “si la EMAB rechaza la oferta por consideraciones ajenas al POC y al MOC, deberá reparar los daños que cause al oferente por rechazar la oferta, por consideraciones no previstas en el POC y en el MOC”.



Finalmente, Vitalogit RSU –WastawAy presentó una demanda por más de $579.000 millones porque la empresa EMAB, no le adjudicó el contrato de las basuras.



El escándalo de supuesta corrupción conocido como Vitalogic es investigado por la Fiscalía General de la Nación.