Las afirmaciones falsas sobre Bill Gates que son virales en redes

Un mensaje compartido más de 10.000 veces desde abril pasado asegura que “Bill Gates no es quien creemos que es” y presenta una lista de supuestas revelaciones que involucran al creador de Windows en planes de control poblacional, implantación de microchips en humanos y casos de pedofilia. Sin embargo, de las doce afirmaciones listadas en la publicación, nueve son falsas o engañosas.

El texto, que circula en Facebook, acusa a Gates de tener planes de “dominar el mundo” a través del software y la vacunación. Desde que se inició la pandemia del coronavirus, el multimillonario ha estado en la mira de numerosas teorías conspirativas.

A continuación, el análisis de las principales afirmaciones que contiene el mensaje.

1) Bill Gates compró Windows: Falso

Las publicaciones aseguran que Gates no “inventó” el sistema operativo Windows, sino que él y Microsoft se lo compraron a dos inventores. Como fuente de dicha información, la publicación señala el documental “El triunfo de los Nerds”.

“El triunfo de los Nerds” es una serie documental de 1996 emitida en tres episodios y producida por PBS, la televisión pública estadounidense. La serie relata la historia del desarrollo de la computadora personal en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1995.

En ninguno de los tres episodios de la serie (1, 2, 3) se dice que Gates compró Windows a dos inventores.

Lo que sí se cuenta es que cuatro años antes del lanzamiento de la primera versión de Windows, Microsoft compró el sistema operativo QDOS a la compañía Seattle Computer Products, adaptándolo luego a las PC de IBM bajo el nombre MS DOS. Este sistema, basado en comandos de texto, no tenía similitudes con Windows.

Microsoft desarrolló Windows a lo largo de varios años, bajo la premisa de brindar una interfaz más sencilla y amigable a los usuarios. Su primera versión, de 1985, permitía ejecutar programas gráficos diseñados para Windows, así como el software MS-DOS ya existente.

2) Gates no es ingeniero/médico/epidemiólogo/virólogo/no se graduó: Verdadero

El texto viral hace una lista de profesiones a las que Bill Gates no se dedica: virología, medicina, epidemiología e ingeniería, pero lo cierto es que el multimillonario no se presenta como un profesional de ninguna de esas disciplinas.

El meme que acompaña algunas entradas incluye una fotografía de Gates con la inscripción “No estudió medicina, pero tiene los secretos para combatir el COVID-19”. Gates, a través de la Fundación Bill & Melinda Gates que preside con su esposa, está haciendo inversiones millonarias en las investigaciones que podrían conducir a una vacuna efectiva para prevenir el COVID-19, y para facilitar su futura distribución. Pero lo hace desde una posición filantrópica, no como especialista médico.

Respecto de la afirmación de que Bill Gates no se graduó, es cierta: en 1975 dejó la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard tras dos años de estudios para fundar su empresa Microsoft. The Harvard Crimson, la revista estudiantil de la institución, llamó a Gates “el desertor más exitoso” de la universidad.

En 2007, Gates recibió el título de doctor honoris causa por parte de Harvard.

3. Posee patentes de virus: Falso

La agencia AFP ya ha verificado otras publicaciones en redes sociales que aseguraban que Bill Gates tenía patentes de virus de 2015 y 2018.

Una de las patentes que esas entradas incluyen a modo de “evidencia” es la US10130701B2. Pero ésta en realidad corresponde a una forma atenuada de otro coronavirus, que “pueden ser utilizados como vacuna para tratar y/o prevenir enfermedades como bronquitis infecciosas”, según explica el sitio web Google Patents.

Consultado por AFP, Juan Carballeda, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y miembro de la Asociación Argentina de Virología (SAV), explicó: “Esta patente es de una cepa atenuada de un coronavirus aviar, el responsable de la bronquitis aviar”.

La patente está asignada al Pirbright Institute, un centro privado de investigación de enfermedades virales de los animales de granja y de los virus que se propagan de los animales a los seres humanos.

La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las organizaciones que contribuyen al financiamiento del instituto, y han financiado algunas de las investigaciones (1 y 2) de este centro, pero no así la patente mencionada.

Una búsqueda dentro del portal Google Patents de los términos “Virus+Bill and Melinda Gates Foundation” no permite dar con ninguna patente de virus asignada a esta organización.

4. Posee empresas que producen vacunas: Falso

Bill Gates no es dueño de compañías que produzcan vacunas. En cambio, es de público conocimiento que financia iniciativas de vacunación e investigaciones para producir vacunas.

La Fundación Bill & Melinda Gates, por ejemplo, “está trabajando con socios nacionales y multilaterales en la financiación del desarrollo de vacunas para prevenir el COVID-19 a través de CEPI [Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias]”, dijo un vocero de la entidad a AFP Factual.

Al 3 de agosto de 2020, eran nueve las vacunas en ensayo clínico y preclínico contra el COVID-19 que contaban con apoyo de la Fundación, y estas pertenecían a entidades diversas: Moderna,Inc., Novavax,Inc., la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Queensland, entre otras.

Además de su participación en CEPI, la Fundación Bill & Melinda Gates aportó en 1999 la inversión inicial para el nacimiento de Gavi, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, de la que sigue siendo una fuerte financista. La Alianza, conformada también por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el Banco Mundial, expande el acceso a programas de inmunización y otras políticas sanitarias en los países más pobres.

A través del programa Vaccine Development and Surveillance, la Fundación invierte asimismo en la vigilancia epidémica y el desarrollo y comercialización de nuevas vacunas y la fabricación sostenible de vacunas existentes, según su sitio web.

5. Visitó la Isla de Epstein en numerosas oportunidades: Sin pruebas

La “isla de Epstein” a la que las publicaciones virales hacen referencia es la isla privada Little Saint James, que el multimillonario financista Jeffrey Epstein, acusado en 2019 de abuso y explotación sexual de menores de edad, poseía en las Islas Vírgenes.

Si bien Bill Gates y Jeffrey Epstein cultivaron una relación entre 2011 y 2014 y se reunieron en numerosas ocasiones, como relató The New York Times, no hay registros de que Gates haya visitado la isla Little Saint James, donde la justicia encontró que Epstein había abusado repetidamente de menores.

En 2019, como parte de la investigación de tráfico sexual contra el financista, fiscales federales y el FBI pusieron la lupa sobre los pasajeros de sus vuelos privados. El sitio Business Insider publicó dichos registros hasta 2013, e hizo una búsqueda de los viajeros más frecuentes. Bill Gates no se encuentra entre ellos.

Tales registros, en cambio, muestran que el cofundador de Microsoft sí viajó en el avión privado de Epstein en una ocasión, haciendo el trayecto Nueva Jersey-Florida en marzo de 2013.

Epstein se suicidó en prisión el 10 de agosto de 2019. Las investigaciones sobre tráfico sexual atribuidas a su círculo cercano siguen su curso.

Bill Gates no es la primera personalidad acusada en redes sociales de haber viajado a la “isla de Epstein”. AFP también verificó la misma acusación contra el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, sin encontrar pruebas de ello.

6. Bill Gates dijo: “Necesitamos despoblar el planeta y lo lograremos ‘si hacemos un buen trabajo con las vacunas’": Falso

Esta supuesta declaración de Bill Gates se viene repitiendo en distintas publicaciones en redes sociales e incluso en declaraciones de figuras públicas, pero, como ya verificó AFP Factual, no es la población mundial que Gates espera ver reducida, sino el crecimiento demográfico mundial.

Las versiones se basan en una mala interpretación de las palabras expresadas por Bill Gates durante una conferencia en 2010.

En el minuto 4:30 de esta presentación en el foro TED de 2010, sobre cómo alcanzar la neutralidad de carbono a nivel mundial, Gates dijo: “El mundo tiene actualmente 6.800 millones de personas. Y está en camino para llegar a 9.000 millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, cuidado de salud, y servicios de salud reproductivos podríamos disminuir esa cifra, quizás, 10 o 15 %, pero allí vemos un incremento aproximado de 1,3”.

Desde entonces, varias publicaciones acusan al cofundador de Microsoft de querer reducir la población mundial mediante su fundación, creada en enero de 2000 y abocada al desarrollo de vacunas. Pero, según su discurso, Gates espera que se reduzca entre un “10 a 15%” el crecimiento demográfico mundial, que aun así se mantendría en valores positivos, y no la población total.

De acuerdo con Bill Gates, una de las palancas del crecimiento económico y del desarrollo en los países más pobres consiste en enlentecer el crecimiento demográfico, a fin de que los gobiernos dispongan de más medios para mejorar la vida de los ciudadanos.

En este sentido, para Gates desarrollar vacunas es esencial para reducir la mortalidad, en particular la infantil, y para dar inicio a “un círculo virtuoso (...) para que un país salga de la pobreza”.

7. Es el segundo hombre más rico del mundo: Verdadero

Cada año la revista Forbes elabora un ranking con las personas más ricas del mundo. En 2020, Gates ocupó el segundo lugar, luego del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Con una riqueza estimada en 98.000 millones de dólares, Gates mantuvo ese puesto por segundo año consecutivo, según Forbes.

Un ranking similar, elaborado por Bloomberg también lo ubica al 29 de julio de 2020 en el segundo lugar, con un patrimonio estimado en 118.000 millones de dólares.

8. Es el dueño oculto de la OMS: Engañoso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene “dueños”, es una organización internacional. Comenzó a funcionar en 1948 y fue creada en 1946 con la firma de su constitución por parte de los representantes de 61 países. Fue fundada como una agencia especializada de las Naciones Unidas y su objetivo es “el logro por parte de todos los pueblos del más alto nivel de salud posible”.

Su financiamiento no es algo oculto ni desconocido. Por el contrario, el detalle está publicado en su sitio web. Allí se explica que la OMS se financia con dos fuentes principales: las contribuciones de los Estados miembros (cuotas) y contribuciones voluntarias, tanto de países como de otros socios.

En el período 2018-2019, el principal contribuyente de la organización fue Estados Unidos, con 851,6 millones de dólares. El 29 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump puso fin a la relación de ese país con la OMS, a la que acusa de hacer un mal manejo de la crisis del nuevo coronavirus.

El segundo lugar entre los contribuyentes, con poco más de la mitad de fondos que Estados Unidos, fue Reino Unido. Y en tercer lugar figura la Fundación Bill y Melinda Gates, con un aporte de 455,3 millones de dólares.

9. En 2016 lanzó el proyecto ID 2020 que “instalará” un microchip digital: Falso

ID2020 o Alianza Digital por la Identidad es una coalición de organizaciones públicas y privadas que nació en 2016 para avanzar en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: “proporcionar acceso a una identidad legal para todos”, según el sitio.

La coalición no fue “lanzada” por Bill Gates ni es de su propiedad.

En su sitio web se informa que ID2020 recibe financiamiento de empresas privadas, fundaciones e individuos. Entre sus socios fundadores figuran Accenture, Microsoft, la Fundación Rockefeller y Gavi, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, una organización con sede en Suiza y Estados Unidos que recibe un fuerte financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates para programas de vacunación en los países más pobres.

Desde el inicio de la pandemia, ID2020 se ha visto involucrada en conspiraciones que aseguran que, a instancias de Bill Gates, el proyecto busca “implantar microchips” de manera masiva, con el objetivo de “controlar” quién ha sido vacunado o no contra el COVID-19. Tal afirmación es falsa, como ya verificó AFP Factual. El trabajo de ID2020 desde su fundación es facilitar la provisión de identificaciones digitales a personas indocumentadas y no se relaciona con el nuevo coronavirus ni con el desarrollo o distribución de la vacuna contra el COVID-19.

Tales identificaciones digitales, por lo demás, no se “implantan”. Como explicó a AFP Factual Ethan Veneklasen, director de comunicación de lD2020: “No tienen forma física; podemos compararla con el número de seguro social que se tiene en Estados Unidos, o con un ‘número de cuenta’, que permanece con el individuo durante toda su vida”.

10. En 2019 se realizó Evento 201, un ejercicio sobre una emergencia pandémica por coronavirus que preveía 65 millones de muertos: Verdadero, pero...

El “Event 201 Pandemic Exercise” (ejercicio de pandemia, en su traducción al español), fue co-organizado por el Foro Económico Mundial y la Fundación de Bill y Melinda Gates en octubre de 2019.

Otras publicaciones en redes sociales sobre este evento fueron ya verificadas por AFP.

Según lo detallado en el sitio web de Evento 201, este consistió en un simulacro de respuesta a “pandemias graves” con la finalidad de “minimizar sus consecuencias económicas y sociales a gran escala”.

En comunicados de prensa publicados al momento del encuentro, el Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, anfitriona del simulacro, explicó que Event 201 era “un ejercicio multimedia de pandemia en el que participan líderes gubernamentales, de la política, la salud pública, y empresas globales que pertenecen a industrias clave en la respuesta a pandemias y para que las economías y las sociedades se mantengan activas durante un brote intercontinental grave y de rápida transmisión”.

El 24 de enero pasado, la institución difundió una declaración en respuesta a la multiplicación de publicaciones en redes sociales sobre el tema: “Para ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no hicieron una predicción durante el ejercicio de simulación. Para el escenario, diseñamos un modelo de pandemia de coronavirus ficticia, pero declaramos explícitamente que no se trataba de una predicción.”

Además, en ese comunicado, rechazaron específicamente cualquier vinculación con el nuevo coronavirus surgido en Wuhan, China, en diciembre de 2019: “Aunque nuestro ejercicio de simulación incluía un nuevo coronavirus simulado, las entradas que usamos para modelar el impacto potencial de ese virus ficticio no son similares a las del nCoV-2019”.

De acuerdo a la descripción dada en el video del evento, el virus ficticio usado en el ejercicio fue denominado CAPS, por sus siglas en inglés, Síndrome Pulmonar Asociado al Coronavirus. La historia creada para la simulación relata que el virus, que se expandió en el mundo, comenzó en Brasil, donde se transmitió de cerdos a humanos, a quienes les provocó síntomas respiratorios que iban desde leves gripes a neumonías severas.

El simulacro preveía una enfermedad que avanzaba por todo el planeta. En las conclusiones se llegó a un balance “catastrófico”, con un total de 65 millones de muertos, tal como afirman las publicaciones en redes sociales.

Los síntomas con los que se modeló el virus del simulacro son comunes a distintas cepas de coronavirus. “Los coronavirus en general causan síntomas respiratorios en seres humanos, si [para el simulacro] eligieron un coronavirus, iban a elegir sí o sí síntomas respiratorios”, explicó a AFP Factual Juan Carballeda.

Por otra parte, el especialista destacó que, según la información publicada por los organizadores, para el evento no diseñaron un virus a nivel molecular, como para poder saber exactamente su secuencia, lo que no permite hacer la comparación con el que provocó la epidemia de Wuhan. “No hay forma de saber si se trata del mismo virus. A uno se lo inventaron y el otro es real, no tienen nada que ver”, afirmó Carballeda.

En una declaración a la prensa sobre el evento, Eric Toner, académico senior del Centro de Seguridad de la Salud de Johns Hopkins, destacó que el diseño del simulacro toma como base epidemias reales de años anteriores. “Solo hace falta recordar situaciones de hace menos de 20 años, como las del SRAS de 2003 o la gripe aviar H5N1 de 2005, o la pandemia de gripe A H1N1 de 2009, para darse cuenta del potencial que tienen para provocar una catástrofe global. Durante Event 201, al igual que en estos casos reales, los principales desafíos fueron resolver aspectos económicos, a la vez que se garantizaba que los servicios de salud, y la [entrega] de antivirales estuvieran disponibles y fueran accesibles a aquellos que los necesitaban”, explicó.

En la descripción del video oficial se lee: “Básandose en hechos reales, Event 201 identifica aspectos políticos importantes y desafíos en el nivel de preparación, que podrían ser resueltos con la voluntad y atención política adecuadas”.

11. En enero de 2020 “solicitó la aplicación de la agenda ID2020”, ya que la pandemia era la “ocasión ideal” para imponerla: Falso

La publicación no aclara a quién se supone que Gates solicitó “la aplicación de la agenda ID2020”, pero no hay registros de que tal acción haya tenido lugar ni en enero de 2020 ni en ninguna otra ocasión. Además, desde la Fundación Bill & Melinda Gates confirmaron a AFP Factual que "no tienen ninguna relación directa" con la iniciativa ID2020.

Ethan Veneklasen, director de comunicación de la entidad, dijo a AFP Factual que “una de cada siete personas en todo el mundo carece de una forma reconocida de demostrar su identidad. Esto significa que no pueden acceder a servicios sociales vitales, ejercer sus derechos como ciudadanos y votantes y participar en la economía moderna”.

La misión de la iniciativa ID2020 es cerrar esa brecha a través del desarrollo de un sistema digital en el que el individuo tenga control sobre su identificación personal y datos de salud, y pueda acceder a ellos cuando lo desee.

12. Su médico de los años 90 en un simposio en Seattle afirmó que Gates se negó a vacunar a sus hijos: Sin pruebas

Los intentos de dar con las supuestas declaraciones del médico en distintos motores de búsqueda no arrojaron resultados.

Sin embargo, una búsqueda en Google de los términos en inglés “Doctor+Bill Gates+children [niños]+vaccinated[vacunados]” permitió dar con una verificación realizada en 2018 por PolitiFact en la que se señala que estas versiones comenzaron a circular a partir de un artículo publicado el 7 de febrero de ese año en el portal YourNewsWire.com, que en 2018 se transformó en NewsPunch, conocido por divulgar desinformación.

En él se cita a un supuesto médico que “fue el médico personal de Bill Gates en los 90 en Seattle”, pero sin dar ningún nombre ni otro detalle. Se lee: “‘No sé si los vacunó de adultos, pero puedo decir que se negó rotundamente a vacunarlos de niños’, dijo el médico en un simposio médico a puerta cerrada en Seattle, y añadió ‘Eran unos niños preciosos, muy inteligentes y vivaces, y dijo que estarían bien tal como estaban, que no necesitaban ninguna vacuna’".

Tampoco se dan detalles de en qué simposio médico se hicieron tales declaraciones ni cuándo.

En abril de 2019, durante la Semana Mundial de la Inmunización, Melinda Gates publicó en su cuenta de Facebook: “Mis tres hijos están completamente vacunados. Las vacunas funcionan. Y cuando menos personas deciden ponérselas, todos nos volvemos más vulnerables a las enfermedades”.

En conclusión, de las doce afirmaciones incluidas en la publicación viral acerca de Bill Gates, nueve resultan falsas, engañosas e infundadas, incluyendo que posea patentes de virus, que haya anunciado su intención de “despoblar el planeta”, y que sea “dueño” de la iniciativa ID2020.