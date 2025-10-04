Capturan a mujer que mordió a su amiga en una discusión: le afectó la cara

Colombia vuelve a quedar consternada tras un violento hecho ocurrido en Montería, donde una discusión entre dos mujeres terminó de forma brutal y dejó a una de ellas gravemente herida. El episodio generó miedo y repudio entre los testigos, debido a la crueldad con la que se cometieron los hechos.

Según las autoridades, todo comenzó cuando dos mujeres, que presuntamente eran amigas, sostuvieron una acalorada discusión que rápidamente se tornó agresiva. Lo que parecía una pelea de palabras terminó en golpes, y la situación se salió completamente de control cuando una de ellas atacó a la otra mordiéndole el rostro.

La víctima sufrió heridas tan graves que perdió parte de la piel de la mejilla debido a la fuerza del mordisco.



¿Qué pasó con la agresora?

La mujer señalada como responsable fue identificada como Ana Karina Bracho, de 26 años y de nacionalidad venezolana. De acuerdo con los testigos, la pelea inició por motivos personales que aún son materia de investigación. En medio del enfrentamiento, Bracho habría atacado con extrema violencia a su amiga, causándole también lesiones en uno de sus brazos.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y se recupera de las heridas. Según el personal médico, las lesiones son de consideración y podrían requerir procedimientos reconstructivos.



Por su parte, la agresora fue capturada por uniformados de la Policía de Montería y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

El caso está siendo analizado bajo el delito de lesiones personales agravadas. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la convivencia y al respeto, y advirtieron que este tipo de comportamientos violentos no solo tienen consecuencias legales, sino también profundas secuelas físicas y psicológicas para las víctimas.

Este hecho ha causado indignación en redes sociales, donde ciudadanos de Montería y otras partes del país han expresado su rechazo ante la brutalidad del ataque y exigido justicia para la afectada.



¿Cuál es la condena que podría enfrentar la agresora?

El delito de lesiones personales está regulado en los artículos 111 al 114 del Código Penal colombiano. Se sanciona a quien cause daño en el cuerpo o la salud de otra persona, con penas que varían según la gravedad del resultado:

Incapacidad o enfermedad (Art. 112):



Hasta 30 días: prisión de 16 a 36 meses.

Entre 30 y 90 días: prisión de 16 a 54 meses y multa de 6,66 a 15 salarios mínimos.

Más de 90 días: prisión de 32 a 90 meses y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos.

Deformidad física (Art. 113):



Transitoria: prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37,5 salarios mínimos.

Permanente: prisión de 32 a 126 meses y multa de 34,66 a 54 salarios mínimos.

Perturbación funcional (Art. 114):



Transitoria: prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 a 37,5 salarios mínimos.

Permanente: prisión de 48 a 144 meses y multa de 34,66 a 54 salarios mínimos.

El Código también contempla sanciones por lesiones psíquicas y pérdida anatómica o funcional de un órgano.