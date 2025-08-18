Adiós a las motas de la ropa, llega al D1 la máquina que sí o sí debe tener y por $16.900

Si está cansado de ver su ropa favorita desgastada por las molestas motas y pelusas, tenemos una novedad que podría interesarle. D1 ha lanzado un producto que promete ser la solución definitiva para este problema, y lo mejor de todo, a un precio muy accesible.

Diga adiós a las motas de una vez por todas con el quita motas eléctrico, un dispositivo que ha llegado a las tiendas D1 y que, por su funcionalidad y precio, se perfila como un artículo indispensable en su hogar.

Con un costo de 16.900 pesos, este quita motas está diseñado para devolverle la apariencia impecable a sus prendas y textiles.

Este producto es un quita motas eléctrico recargable y portátil, ideal para eliminar pelusas, motas y pelos de todo tipo de telas de forma rápida y eficiente.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, funciona con un voltaje de 5V y una potencia de 3W. Requiere un tiempo de carga de 6 a 8 horas, lo que le proporciona un tiempo de trabajo continuo de 40 a 60 minutos.

Para su uso, basta con encenderlo mediante su interruptor On/Off y aplicarlo suavemente sobre la superficie textil deseada. Es apto para una amplia variedad de textiles, incluyendo camisas, sofás, cortinas, alfombras y bufandas.

El paquete incluye una batería recargable NI-MH de 500 mAh (2 x 1.2V), un cable de carga USB Tipo C, una brocha de limpieza* para su mantenimiento, y un recipiente desmontable de 50 ml para recolectar las motas. Su composición, a base de ABS y acero inoxidable 420J2, garantiza durabilidad y eficacia en todo tipo de tela.



Consejos Caseros para eliminar motas

Si bien el Quita Motas Eléctrico ofrece una solución moderna y conveniente, existen también métodos caseros muy efectivos para deshacerse de esas molestas motas que hacen que la ropa se vea vieja y descuidada. No siempre se necesitan productos costosos para lograrlo.

