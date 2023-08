Cómo lavar adecuadamente un paño de microfibra

Un paño de microfibra es una de las mejores herramientas de limpieza disponibles. Tejidos con fibras de poliéster aproximadamente una quinta parte del grosor de un cabello humano, son sorprendentemente fuertes y duraderos. Las propiedades de las microfibras les permiten recoger pequeñas partículas que eluden a los trapos de algodón. Las fibras son electrostáticas, lo que les permite atraer y retener el polvo, ofrecen una acción abrasiva suave y no producen pelusas. Pero para mantener un paño de microfibra en su mejor estado, debe aprender a limpiarlo correctamente para que siga siendo absorbente, suave y libre de residuos atrapados.

Con qué frecuencia limpiar un paño de microfibra

Los paños de limpieza de microfibra, los plumeros y los cabezales de trapeador deben lavarse después de cada uso para eliminar la suciedad y las partículas atrapadas. Eliminar la suciedad evitará arañazos en las superficies cuando los use la próxima vez. Los paños de microfibra para secar platos se pueden usar hasta tres veces antes de lavarlos. Los paños utilizados para lavar platos deben enjuagarse bien después de cada uso, colgarse para secar y lavarse o reemplazarse al menos cada dos días.

Consideraciones antes de comenzar

• No lave paños de microfibra con toallas o paños de algodón. El algodón desprende pelusa y la microfibra atraerá y atrapará las fibras, formando pequeños nudos o bolitas.

• No agregue suavizante de telas al lavar microfibras, ya que hace que las fibras sean menos absorbentes.

• No use cloro, ya que puede dañar la microfibra. Si le preocupa la contaminación bacteriana, agregue aceite de pino o un desinfectante fenólico como Lysol Laundry Sanitizer al lavarlo.

• Evite la secadora o séquelo a baja temperatura para evitar dañar las fibras (¡pueden derretirse!).

Instrucciones

Clasifique la ropa

Separe los paños y toallas de microfibra de los artículos de algodón o lino .

. Nunca lave juntas telas que producen pelusa con aquellas que la atraen, como camisetas de algodón con chaquetas o ropa deportiva de microfibra.

Trate las manchas

Si le preocupa eliminar suciedad pesada o manchas específicas, los paños deben tratarse previamente.

Lave la mancha con un removedor de manchas a base de enzimas o un detergente de lavandería de servicio pesado.

Trabaje el removedor de manchas en las fibras con los dedos.

Deje el paño a un lado durante al menos 10 minutos para permitir que las enzimas comiencen a descomponer las moléculas de la mancha.

Seleccione la configuración de la lavadora

Lave los paños de microfibra en agua tibia o fría, ya sea que use una lavadora o los lave a mano en un fregadero o bañera de plástico.

Seleccione el tamaño de la carga.

Use un ciclo de lavado y centrifugado regular.

Agregue detergente pero no suavizante de telas a los dispensadores.

Mida el detergente cuidadosamente y no ponga demasiado.

Evite el agua caliente que puede dañar la microfibra y los ciclos de centrifugado alto que pueden causar arrugas excesivas difíciles de eliminar.

Use un método de secado a baja temperatura

Saque los paños de la lavadora y agite cada uno para ayudar a eliminar las arrugas.

Cuélguelos para que se sequen al aire en un tendedero.

Si planea usar la secadora, elija baja temperatura y un ciclo corto. No use hojas para secadora.

Consejos para mantener sus paños de microfibra en buen estado

• No use suavizante de telas ni hojas para secadora al limpiar microfibra.

• Si sus paños se sienten rígidos y menos absorbentes debido a la suciedad y el residuo del detergente atrapados, mezcle una solución de dos litros de agua y una taza de vinagre blanco destilado en un fregadero o bañera de plástico. Sumerja los paños y déjelos en remojo durante la noche. Enjuague bien y cuélguelos para que se sequen al aire.

• No lave la microfibra con telas que produzcan pelusa. Si esto sucede, use un rodillo quitapelusas o cinta adhesiva para quitar la pelusa de la microfibra.

• No seque a alta temperatura.