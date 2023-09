Declarar renta sugerida: Dian publica videos tutoriales de cómo hacerlo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha lanzado una iniciativa destinada a simplificar el proceso de declaración de renta para los usuarios, ofreciendo una forma renovada y más accesible de cumplir con esta obligación fiscal.

Para lograrlo, la Dian ha puesto a disposición de los contribuyentes una serie de videos tutoriales que guiarán paso a paso a través del proceso.

Estos tutoriales tienen como objetivo facilitar la presentación y el pago de la declaración de renta, brindando a los usuarios la orientación necesaria en cada uno de los tres caminos que ofrece la nueva herramienta de declaración.

Los tres caminos disponibles son:

1. Aceptar la Declaración Sugerida: En este caso, el tutorial muestra cómo aceptar la declaración sugerida por la plataforma, la cual se calcula en base a la información exógena proporcionada por terceros a la Dian. El usuario tiene la flexibilidad de aceptarla tal cual o realizar ajustes si es necesario, con la opción de pagar de inmediato o explorar otras alternativas.

2. Usuario Experto: El tutorial dirigido a los usuarios expertos presenta una serie de preguntas que guían todo el proceso de declaración, desde el inicio hasta el momento de presentarla y efectuar el pago.

3. Usuario No Experto: Para aquellos contribuyentes que deseen una orientación más detallada, el tutorial de usuario no experto ofrece preguntas con un mayor nivel de detalle. Está diseñado especialmente para empleados, asalariados o trabajadores independientes.

Según la Dian este nuevo proceso, actualmente en las etapas finales de prueba para garantizar su robustez y eficiencia, tiene como objetivo principal hacer que el cumplimiento tributario sea más accesible y amigable.

Factura electrónica: solo le deben pedir tres datos, según Dian

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, aclaró en Blu 4.0 cuáles son los datos que le debe pedir el establecimiento comercial para expedir la factura electrónica y que eso no se vuelva un dolor de cabeza. Incluso, si usted solo quiere la factura para asegurarse que no se estén “quedando con el IVA”, no debe haber “peros” por parte del cajero que lo está atendiendo.

“Solo tendría que darle tres datos que son su cédula de ciudadanía o NIT si es empresa, nombre o razón social y el correo electrónico. No le pueden exigir nada más, si lo hacen es mentira y repórtelo”, señaló el director.

