El truco definitivo para lavar sábanas, toallas, cortinas y ropa de casa: quedan impecables

Mantener la ropa de hogar limpia y en buen estado no es solo una cuestión estética: influye directamente en la higiene del hogar, el descanso y hasta en la sensación de bienestar.

Toallas suaves, sábanas frescas y cortinas libres de polvo hacen que cualquier espacio se sienta más acogedor. Sin embargo, muchos errores comunes en el lavado hacen que estos textiles pierdan calidad antes de tiempo. Por eso, aquí le contamos el truco definitivo para que queden impecables sin gastar de más.

Lavadora - imagen de referencia. Foto: Pexels

El secreto mejor guardado para toallas suaves y absorbentes

Las toallas suelen endurecerse con el paso del tiempo y perder su capacidad de secado, pero no siempre es necesario cambiarlas. Un lavado adecuado marca la diferencia.

Para lograr mejores resultados:



Lávelas por separado y sin sobrecargar la lavadora.

y sin sobrecargar la lavadora. Use menos detergente del habitual para evitar residuos.

para evitar residuos. Sustituya el suavizante por vinagre blanco en el cajetín.

en el cajetín. Séquelas a baja temperatura o al aire, sacudiéndolas antes de doblar.

Este sencillo truco permite que las fibras respiren mejor, recuperen suavidad y mantengan su poder absorbente por más tiempo.



Sábanas limpias: la clave para un mejor descanso

Dormir entre sábanas limpias no solo es más agradable, también es más saludable. Lo ideal es cambiarlas una vez por semana y lavarlas con agua tibia o fría, según el color. No conviene usar suavizante, ya que apelmaza el tejido y reduce su transpirabilidad.



Si las sábanas blancas están amarillentas, el percarbonato es un gran aliado. Para manchas puntuales, como sudor o sangre, aplicar bicarbonato con agua oxigenada antes del lavado ayuda a eliminar los residuos más difíciles.

Sábanas de la cama. Foto: Pexels

Cortinas, edredones y cojines: cómo mantenerlos como nuevos

Aunque no siempre se note, las cortinas acumulan polvo constantemente. Lo mejor es lavarlas con agua fría, programa corto y detergente suave. Un truco útil es colgarlas húmedas apenas termine el ciclo para evitar arrugas.

En cuanto a edredones y nórdicos, si son grandes, es preferible usar lavadoras industriales o acudir a lavandería. Las almohadas de algodón o pluma pueden lavarse en casa, pero las viscoelásticas solo deben airearse. Las fundas de cojines, por su parte, conviene lavarlas del revés y en ciclo delicado.

Además de cuidar la ropa, también es posible cuidar el planeta. Estos hábitos ayudan a lograrlo:



Lave con cargas completas sin sobrellenar el tambor.

sin sobrellenar el tambor. Use detergentes biodegradables.

Priorice el agua fría y el secado al aire.

y el secado al aire. Reemplace productos agresivos por bicarbonato, vinagre o agua oxigenada.

Con estos trucos, su ropa de casa no solo durará más, sino que se verá y se sentirá como nueva lavado tras lavado. Un pequeño cambio en la rutina puede transformar por completo la experiencia en el hogar.