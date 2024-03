Estos son los nombres más populares del mundo: ¿está el suyo?

Most popular given names in 2000s:



🇩🇿 Algeria: Omar, Imene

🇪🇬 Egypt: Mohamed, Shaimaa

🇱🇾 Libya: Mohammed, Aya

🇲🇦 Morocco: Mohamed, Inès

🇿🇦 South Africa: Lethado, Melokuhle

🇹🇳 Tunisia: Mehdi, Mariam

🇦🇷 Argentina: Mateo, Emma

🇧🇷 Brazil: Miguel, Maria

🇨🇦 Canada: Noah, Olivia

🇨🇱…