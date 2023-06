¿Guarda los huevos en la puerta de la nevera? Este y otros hábitos que pueden enfermarlo

Aunque guardar los huevos en la puerta de la nevera es una práctica común en muchos países con la creencia de mantener su frescura y prolongar su vida útil, la manipulación incorrecta de alimentos y utensilios de cocina puede entrañar riesgos desconocidos para los consumidores.

Prácticas comunes como lavar el pollo bajo el grifo, guardar los huevos en la puerta de la nevera o utilizar utensilios de madera pueden ser potenciales fuentes de peligro, por lo que, en el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, expertos entregan recomendaciones para generar consciencia sobre este tema.

A pesar de ello, es común encontrar respuestas como: "Siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada". Sin embargo, no necesariamente los síntomas de una intoxicación por estos hábitos se presentan al día siguiente de haber consumido el alimento contaminado.

Por tanto, es crucial tener en cuenta las recomendaciones de los expertos en seguridad alimentaria para evitar riesgos innecesarios. El conocimiento de buenas prácticas en la manipulación de alimentos y el uso de utensilios adecuados puede ayudar a prevenir intoxicaciones y garantizar la seguridad de los consumidores.

Publicidad

¿Es bueno guardar los huevos en la puerta de la nevera?

El tecnólogo de alimentos Mario Sánchez habló con el diario español La Vanguardia sobre esta práctica común y aseguró que no es una muy recomendable por los cambios de temperatura a los que se exponen los huevos.

"Los fabricantes de frigoríficos nos han convencido de que ese es su lugar agregando espacios con forma ovalada en la puerta, pero está totalmente desaconsejado. Lo mejor es conservarlos en los estantes intermedios o superiores", explicó Sánchez.

Expertos recomiendan guardar los huevos en la nevera sin lavar Foto: AFP

Por lo que recomiendan guardarlos en la nevera sin lavar, en el empaque donde son empacados y ubicarlos en los estantes intermedios y superiores de esta.

Publicidad

Otras prácticas habituales en la cocina que lo pueden enfermar



Lavar el pollo bajo el grifo: "Con eso solo conseguiremos repartir las bacterias presentes en la carne por todo el fregadero, aumentando las posibilidades de contaminar otros alimentos y utensilios de cocina", resaltó Sánchez para el ya mencionado medio.



"Con eso solo conseguiremos repartir las bacterias presentes en la carne por todo el fregadero, aumentando las posibilidades de contaminar otros alimentos y utensilios de cocina", resaltó Sánchez para el ya mencionado medio. Usar utensilios de madera: De acuerdo con el experto, a pesar de que sea un material muy asociado a la cocina, al ser porosos, los utensilios de madera absorben los jugos de los alimentos, que se quedan atrapados en el utensilio y facilitan la aparición de microorganismos.



De acuerdo con el experto, a pesar de que sea un material muy asociado a la cocina, al ser porosos, los utensilios de madera absorben los jugos de los alimentos, que se quedan atrapados en el utensilio y facilitan la aparición de microorganismos. No desinfectar correctamente las verduras: "Primero hay que ponerlas bajo el grifo para acabar con la suciedad más visible y después dejarlas en remojo en un recipiente con agua y unas gotitas de lejía alimentaria (el envase suele indicar la cantidad exacta). Por último, se vuelven a lavar con agua y ya se pueden consumir", advierte Lluís Riera, tecnólogo de alimentos y director de la consultoría Saia, a La Vanguardia.

Le puede interesar: