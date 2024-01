Oración de la noche de hoy: agradezca a Dios por otro día vivido

Le mejor forma para finalizar el día en la religión católica es agradecer a Dios por todo lo vivido. Por eso, la oración de la noche de hoy miércoles, 3 de enero, de 2024, le ayudará a expresar lo que quiere para poder dormir con tranquilidad.

Oración de la noche de hoy

Antes de cerrar los ojos,

los labios y el corazón,

al final de la jornada,

¡buenas noches!,

padre Dios.

Señor, mi protector, a ti clamo

Señor de la vida y de la ternura

Aquí estoy delante de ti

En este día que termina.

Sabes que sin ti nada puede hacer

Y que solo con tu amor puedo sacar adelante mi vida

Gracias porque sé que me escuchas y me ayudas

Sé que si hago lo que tu quieres

Podré ser plenamente feliz.

Gracias por cuando siento tu presencia

Me tranquilizo y sé que a pesar de todo lo que me toca vivir

Puedo ser feliz y podré ganarle a todas las situaciones.

Te pido que me llenes de tu amor

Y me hagas descansar plenamente en ti

No dejes que ninguna pesadilla me quite el sueño

Quiero estar sumergido (a) en tu amor

Y descansar con serenidad en él.

Te pido que me ayudas con todas las situaciones

Que tengo que enfrentar mañana

Que todo salga según tu voluntad

Y que todo sea bendición

De los que amo y la bendición mía.

Que tu Espíritu Santo me dé serenidad,

Consuelo, paz y amor

Y que me haga entender que tu actúas

En medio de todas las realidad de mi vida

Siempre estás conmigo

Y eso me alegra mucho

Cierros mis ojos con la seguridad

De que los tuyos están abiertos vigilando,

Mi sueño y protegiéndome

Porque eres el guardián que nunca duerme

Te alabo y te bendigo

Por todos los dones que me das

Y por la alegría que pones en mi corazón

Visita, señor, esta habitación

Aleja de ella las insidias del enemigo

Que tus santos ángeles habiten en ella

Y nos guarden en paz

Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros,

Por Jesucristo, nuestro señor,

Amén.