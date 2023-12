Los villancicos para la novena de aguinaldos se celebran en Colombia durante los nueve días previos a la Navidad. La novena consiste en una serie de oraciones y cantos que se rezan en familia o en comunidad.

Esta tradición comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre, víspera de Navidad. Cada día se reza una oración diferente y se cantan villancicos para la novena de aguinaldos.

Villancicos para la novena de aguinaldos 2023

Noche de paz

Noche de paz, noche de amor

Todo duerme en derredor solo velan

mirando la faz

de su niño en angélica paz José y María en

Belén José y María en Belén

Noche de paz, noche de amor

Llena el cielo un resplandor

en la altura resuena un cantar: os anuncio una

dicha sin par que en la tierra ha nacido Dios hoy

en Belén de Judá

Hoy en Belén de Judá

Noche de paz, noche de amor

Todo duerme en derredor solo suenan en la oscuridad Armonías de felicidad

Armonías de paz

El Tamborilero

El camino que lleva a Belén

baja hasta al valle que la nieve

cubrió. Los pastorcillos quieren ver su Rey,

le traen regalos en su humilde zurrón al

Redentor, al Redentor

Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade,

Señor, mas Tú ya sabes que soy

pobre también y no poseo más que

un viejo tambor.

¡En tu honor frente al portal

tocaré que con mi tambor!

El camino que lleva a Belén

voy marcando con mi viejo tambor,

nada hay mejor que yo pueda

ofrecer, su ronco acento es un

canto de amor al Redentor, al Redentor.

Cuando Dios me vio

tocando ante Él me sonrió.

Vamos, vamos pastorcitos

Vamos, vamos, vamos, vamos

pastorcitos, vamos, vamos, vamos a Belén

y veremos todos al Dios del amor con el

perfume del alma y los homenajes de la

adoración (bis).

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José,

y el niño Dios en la cuna.

Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos (bis).

Entre tanto San José

lo acaricia en sus brazos

/y la Virgen María/

lo acaricia en su regazo.

Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos (bis).

Pastorcitos, ¡gran noticia! Grata nueva os

voy a dar: que tres reyes del

oriente se dirigen al portal.

Campana sobre campana

Campana sobre

campana, y sobre

campana una, asómate

a la ventana, verás el

Niño en la cuna.

Coro:

Belén, campanas de

Belén, que los Ángeles tocan

qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño

¿a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal

requesón, manteca y vino.

Coro:

Campana sobre

campana, y sobre

campana dos, asómate

a esa ventana, porque ha

nacido Dios.

Coro:

Campana sobre

campana, y sobre

campana tres,

en una Cruz a esta

hora, el Niño va a padecer.

Villancicos para la novena de aguinaldos 2023. Foto: Bing Image Creator

Los peces en el río

La Virgen se está

peinando entre cortina y cortina,

los cabellos son de oro y el peine

de plata fina.

Coro.

Pero mira cómo beben los peces en el

río. Pero mira cómo beben por ver al Dios

nacido, Beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver

a Dios nacer.

La Virgen se está

lavando y tendiendo en

el romero, los pajaritos cantando

y el romero

floreciendo.

Coro.

La Virgen se está

peinando entre cortina y cortina,

los cabellos son de

oro y el peine de plata fina.

Burrito sabanero

Con mi burrito

sabanero voy

camino de Belén,

con mi burrito

sabanero voy

camino de Belén.

Si me ven, si me ven voy camino de

Belén. Si me ven, si me ven voy

camino de Belén.

El lucerito mañanero ilumina mi

sendero, el lucerito mañanero ilumina

mi sendero.

Si me ven, si me ven voy

camino de Belén.

Si me ven, si me ven voy

camino de Belén.

En mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando.

En mi burrito voy cantando,

mi burrito va trotando.

Si me ven, si me ven voy camino de

Belén. Si me ven, si me ven voy

camino de Belén.

