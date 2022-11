“A finales de agosto”, fecha escogida por UEFA para la final de la Champions League

La UEFA espera terminar la temporada de la Champions League a "finales del mes de agosto", confirmó Aleksander Ceferin, presidente de la organización europea de fútbol, en una entrevista este miércoles al diario deportivo portugués Record.

"Nuestro plan es terminarla de aquí a finales de agosto", dijo Ceferin a Record, que le preguntó sobre la fecha límite para concluir la actual temporada de la competición reina del fútbol europeo, detenida desde marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y por ahora sin fecha de reanudación.

"Creo que va a funcionar (...) Nunca se sabe qué va a pasar, pero las cosas parecen calmarse", señaló.

"El 80% de las ligas europeas se van a reanudar. No veo por qué la Liga de Campeones y la Europa League no deberían disputarse", señaló.

Los planes, no oficialmente confirmados, podrían apuntar a un regreso de las competiciones europeas a principios de agosto, después del final de las ligas nacionales, aunque ese punto está en el aire porque la fecha de finalización de muchos de los campeonatos que planean reanudarse tampoco está fijada.

"El viejo fútbol"

La UEFA avanzó ya la fecha del 3 de agosto como un posible límite de referencia para terminar las competiciones nacionales, durante las reuniones con sus asociaciones miembro a finales de abril.

La pasada semana, Ceferin precisó que se trataba de una recomendación, "una fecha provisional, no oficial", en una carta dirigida a Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon francés.

"El fútbol no ha cambiado después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, y no cambiará por un virus", afirmó el patrón de la UEFA en la entrevista a Record, añadiendo que estaba convencido de que la Eurocopa de 2020, que se aplazó a 2021, podrá disputarse el próximo año.

"No veo por qué no se jugaría. No creo que el virus dure para siempre... Sabemos ya cosas sobre el virus. Soy optimista", subrayó.

En otra entrevista, publicada esta vez por el diario británico The Guardian, Ceferin afirma por otra parte tener confianza en un próximo regreso de los hinchas a los estadios.

La Bundesliga alemana regresó el pasado fin de semana, pero con partidos a puerta cerrada y la mayor parte de los campeonatos trabajan con la misma medida como precaución para evitar la propagación del COVID-19.

"Estoy absolutamente seguro, a título personal, de que el viejo fútbol, con aficionados, estará de vuelta muy pronto", afirmó el dirigente esloveno.

En el momento de la interrupción de la Liga de Campeones, el torneo estaba disputando los octavos de final.

Estaban clasificados ya para cuartos de final el Atlético de Madrid, el París Saint-Germain, el Atalanta y el RB Leipzig, pero había cuatro eliminatorias de octavos todavía por decidir a la falta de los partidos de vuelta de esa ronda (Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Nápoles, Juventus-Lyon, Bayern Múnich-Chelsea).