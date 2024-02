Agmeth Escaf a Petro: “Los que estamos gobernando somos nosotros, no Duque; mindeporte no aparece”

El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmetd Escaf, arremetió contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la manera como manejó el episodio de los Juegos Panamericanos, que originalmente se iban a celebrar en Barranquilla en 2027.

Escaf, quien es barranquillero y además hizo campaña por Petro, se mostró furioso y decepcionado por falta de gestión del Ejecutivo.

"Los que estamos gobernando somos nosotros, no Duque; Mindeporte no aparece", dijo Escaf en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

El representante a la Cámara criticó que el Gobierno no haya priorizado los Juegos Panamericanos para Barranquilla, a pesar de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

Publicidad

"Se llegó a unos acuerdos y nos desinflan a última hora de esta manera", dijo Escaf, quien agregó que la decisión del gobierno ha sido "irrespetuosa" con la ciudad.

Escaf también rechazó la xenofobia que se ha desatado contra Barranquilla a raíz de la cancelación de los juegos.

"En este país la xenofobia no puede ser un camino", dijo Escaf, quien le reclamó a sus compañeros de partido por hablar mal de la ciudad.

Publicidad

"Los Char no son Barranquilla", dijo Escaf, en referencia a la familia Char, que tiene una gran influencia en la política de la ciudad.

Escaf sugirió que el Gobierno Petro desestimó a Barranquilla como sede de los Panamericanos por motivos políticos, en represalia por el apoyo que la ciudad le dio a los Char en las elecciones locales.

Me está preocupando nuestro programa, me está preocupando que esta no es la primera muestra que estamos teniendo de que al Atlántico y a Barranquilla entonces no le vamos a meter el cuatro letras como es debid dijo Escaf.

Este es solo un pronunciamiento de los que ha hecho Escaf. En redes sociales se ha despachado contra el Gobierno por la ineficiencia de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez.

“Entristece ver cómo algunos progresistas, para justificar la pérdida de los Juegos Panamericanos por incompetencia de la @MinDeporteCol, han desatado una andanada de comentarios clasistas llenos de odio contra Barranquilla y los barranquilleros. Basta leer los comentarios para comprobar que muchos se alegran de lo que pasó porque consideran que Barranquilla es una cloaca llena de vagos corronchos que no nos bañamos, que solo “mamamos” ron y que votamos por lo peor del país. Les recuerdo que aquí ganó de lejos el presidente @petrogustavo y que la más grande manifestación en su apoyo se hizo en Barranquilla. Entiendan algo: La sede se perdió porque el gobierno incumplió. Así de sencillo. Yo sigo firme con Gustavo Petro, y estoy metido en toda clase de líos jurídicos por apoyarlo, pero no por eso voy a defender lo indefendible. Si por esta posición van a tratarme de bandido y de Manguito (cosa que ya ni me sorprende), y van a tildar a toda una ciudad de corrupta y bruta, revísense. Están muy mal”.