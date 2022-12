Alberto Contador se queja de las altas temperaturas durante La Vuelta

Alberto Contador (Trek) destacó en la salida de la séptima etapa la dureza de la Vuelta con la sensación de "llevar dos semanas de carrera en vez de una", pero se mostró "animado y contento" con la respuesta de sus piernas.



"Estoy bien y contento de cómo me están respondiendo las piernas. Además, estoy muy animado y disfrutando de la Vuelta", señaló el español, triple ganador de esta prueba.



A pesar de que la Vuelta cumple su primer tercio, el alto ritmo de las etapas está haciendo que la fatiga vaya apareciendo en los corredores, ya con la sensación de llevar más tiempo de competición.



"Sin duda, el cansancio ya se va notando, y con este calor parece que llevamos dos semanas de competición. Está siendo una Vuelta muy dura", dijo.



Contador destacó también las muestras de cariño que está recibiendo de la afición en su última Vuelta, aspecto que se hace notar cada mañana en la zona de salida, donde el madrileño acapara la mayor parte de los aplausos del público.



"Está siendo una Vuelta de ensueño, estoy encantado y muy contento de haber tomado la decisión de retirarme aquí. Doy las gracias a la gente por todo el cariño que me muestra, ayer fue impresionante y lo noté a pesar de la dureza de la etapa".



Respecto a la jornada de hoy que termina en Cuenca, Contador avisó de dónde puede estar la clave de la jornada.



"Hoy lo principal será estar delante en el Alto del Castillo, donde habrá que estar atento porque será donde se seleccione el grupo. Estando ahí podremos pensar ya en otros días", concluyó.



Se disputa la séptima etapa de la Vuelta entre Lliria y Cuenca, de 207 kilómetros. No tomó la salida el colombiano del Movistar Carlos Betancur, quien ayer sufrió una dura caída que le obligó a pasar anoche por el quirófano para ser intervenido del maleolo.



