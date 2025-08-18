Alcaraz ofreció disculpas por la manera en la que ganó el Masters de Cincinnati, ¿qué pasó?

El español Carlos Alcaraz lamentó este lunes la forma en que conquistó el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos), tras el retiro del italiano Jannik Sinner, en un torneo que ansiaba ganar desde que perdió la final de 2023 ante el serbio Novak Djokovic.

"No es la forma en la que me gusta ganar partidos ni levantar un trofeo, así que lo primero es pedir disculpas", dijo Alcaraz tras recibir el galardón.

El murciano se proclamó campeón tras el abandono de Sinner, con 5-0 en el marcador y apenas 23 minutos de partido disputados.

"Sé y entiendo perfectamente cómo te puedes sentir ahora mismo, pero no hay nada que yo pueda decirte que no sepas ya. Lo he repetido muchas veces: eres un verdadero campeón", dijo Alcaraz, dirigiéndose al italiano.

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Cincinnati 2025 Foto: AFP

"Estoy convencido de que, como siempre haces, vas a regresar de esta situación aún más fuerte. Eso es lo que hacen los campeones de verdad, y tú lo eres. Así que lo siento, y te deseo que vuelvas más fuerte", añadió.

Alcaraz, sin embargo, admitió que tenía el torneo de Cincinnati entre ceja y ceja desde que cayó derrotado en la final de 2023 a manos de Djokovic, un capítulo que cierra con su victoria de este lunes.

"Simplemente quería ganar este torneo. En 2023 perdí la final y desde ese momento realmente quería levantar este trofeo", dijo.

El Abierto de Cincinnati es el sexto torneo que conquista Alcaraz este 2025 después de Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen's. El de Roma y Roland Garros, también ganados a Sinner, con el que el murciano solo perdió la final en Wimbledon.



¿Qué dijo el italiano Sinner?

El italiano Jannik Sinner admitió este lunes, tras retirarse de la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), que ya se encontraba mal desde la víspera y empeoró durante la noche, aunque quiso intentar disputar el partido.

"Desde ayer no me sentía bien; pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", dijo Sinner después de retirarse con 23 minutos de final disputados.

"Aun así quise salir a la pista para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más", añadió.

Sinner también destacó en sus palabras que el de Cincinnati fue uno de los torneos "más calurosos" en los que ha participado, un hecho que ha provocado desmayos en jugadores y aficionados.

El italiano, número 1 del mundo y defensor del título de 2024, aprovechó para disculparse con los aficionados de Cincinnati.

"De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de vosotros teníais que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinisteis, así que lo siento de corazón", dijo