América de Cali aclaró las especulaciones sobre contratación de Harold Gómez

Por medio de un comunicado oficial, el América de Cali aclaró los rumores sobre el presunto interés que tuvo en el defensa del Atlético Bucaramanga Harold Gómez.



“En ningún momento el América de Cali ha pretendido los servicios de Harold Gómez, quien se encuentra vinculado al Atlético Bucaramanga”, señala un fragmento del comunicado.



La respuesta llega luego de que en entrevista con Blog Deportivo de BLU Radio el periodista deportivo Jaime Orlando Dinas reafirmara sus polémicos trinos en donde asegura que el jugador Gómez mantuvo conversaciones con la institución escarlata.

“Harold Gómez sí estuvo en conversaciones con el América y no fichó porque ‘El Gato’ Pérez y Harold Lozano le exigieron firmar con ellos por intermedio del empresario ‘junior’, una empresa personal que se licra sin importar el beneficio del equipo”, dice el trino de Dinas.



Asimismo, Harold Lozano, exjugador y actual director deportivo del América de Cali se defendió en Blog Deportivo de las acusaciones que Dinas le hizo.



“Ustedes conocen mi reputación. La cosa va por otro lado, aprendí a no juzgar a la gente sin saber la claridad de las cosas. Todo pasa porque en el América trabajaba un primo de él, siempre llegaba con tragos y en mal estado. Me tocó tomar una decisión”, afirmó.



“Es una persona que no está clara en lo que está haciendo. Es mejor que esté sano mentalmente”, añadió Lozano.



