Anotar en una final es una bendición: Yairo Moreno, campeón con León en México

Yairo Moreno, campeón con el León de México y autor de un tanto en la final frente a Pumas, se mostró muy contento por el resultado sabiendo que estuvo tantos días al margen de los terrenos de juego por una grave lesión.

Gloria a Dios, uno como jugador siempre quiere grandes cosas, era mi primer título y anotar en una final es una bendición, al final se pudo lograr el campeonato que es lo más importante Expresó.

GOLPAZO...



Abandona la cancha Johan Vázquez después de este encontronazo con Mosquera, en su lugar entra Álvarez. pic.twitter.com/DC9ZcHLwEl — CACHARCOSMX (@CACHARCOSMX) December 14, 2020

El colombiano tuvo una emotiva celebración arrodillado que explicó en Blog Deportivo. Cuando me fracturé el médico me dijo que este año ya no jugaba más, que no se podía hacer más nada. Me fui triste para la casa. Yo dije, si quedamos capeones y yo juego, me arrodillo porque me cumplió la promesa. Dios siempre ha sido maravillosos conmigo, soy un hombre de mucha fe”, agregó.

Dijo que ya tuvo la oportunidad de comunicarse con Juan Guillermo Cuadrado, jugador con el que compartió camerino en el Independiente Medellín.

“Estoy muy agradecido con Juan (Cuadrado) y Jaime Castrillón. Juan me felicitó, que esa era una de las cosas que iba a empezar a vivir. En la selección siempre me ha dado la confianza para estar ahí y mostrar mi talento”, resaltó.

Publicidad

León se consagró campeón y llegó a ocho títulos de liga en el fútbol mexicano.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.