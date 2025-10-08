Así podrá ver EN VIVO y online Colombia vs. Sudáfrica hoy 8 de octubre

La expectativa por el desempeño de la Selección Colombia Sub-20 es alta, especialmente tras los buenos resultados obtenidos en la fase de grupos. Ahora, el conjunto tricolor se enfrentará a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile 2025, con la intención de obtener uno de los ocho cupos a los cuartos de final.

Será la primera vez que ambas selecciones se midan en la historia del torneo. Sin embargo, lo mostrado en la fase inicial deja ver panoramas distintos para cada equipo.

Por un lado, el combinado colombiano, dirigido por César Torres, avanzó invicto tras sumar cinco puntos en el Grupo F: una victoria frente a Arabia Saudita (1-0) y empates ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

Por su parte, el conjunto africano, que se clasificó en la segunda posición, tuvo una fase muy disputada ante Francia y Estados Unidos, igualando con ambos en puntaje (6). Luego de caer frente a Francia (2-1), los dirigidos por Raymond Mdaka golearon 5-0 a Nueva Caledonia y superaron 2-1 a Estados Unidos, mostrando una ofensiva sólida con ocho goles a favor y tres en contra.



Estas cifras preocupan a Colombia, que ha tenido dificultades tanto en ataque como en defensa. El propio técnico Torres lo reconoció: “Lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”.

Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20 // Fotos: AFP

¿Dónde y a qué hora ver HOY EN Colombia vs. Sudáfrica por Mundial Sub-20?

Publicidad

La Selección Colombia enfrentará a Sudáfrica este miércoles 8 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, Chile, en el marco de los octavos de final del Mundial Sub-20. El encuentro se disputará a las 2:30 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver en los siguientes canales y plataformas:

Televisión: Canal Caracol transmitirá el partido en señal abierta para todo el país.

Streaming: El juego también estará disponible a través de la aplicación DITU y el canal de YouTube de Blu Radio.



Posible alineación de Colombia Sub-20 ante Sudáfrica

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizábal.

Sudáfrica: Fletcher Hani Smythe-Lowe; Siviwe Nkwali, Tylon Smith, Asekho Tiwani, Thato Majoro Sibiya; Lazola Maku, Gomolemo Leviy Kekana; Shakeel April, Mfundo Vilakazi, Neo Duncan Rapoo y Siviwe Magidigidi.



Colombia busca mantener su invicto y consolidar su avance en el certamen, mientras que Sudáfrica llega con una ofensiva potente y un ritmo que promete poner a prueba la defensa tricolor. El duelo definirá si la Selección logra instalarse entre los ocho mejores del Mundial y seguir soñando con el título.