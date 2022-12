Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la liga colombiana

Tras disputarse la última jornada de la Liga Águila, que cerró con la victoria de Medellín 4-3 en el clásico paisa, los ocho clasificados fueron Atlético Nacional, Medellín, Deportivo Pasto y Millonarios, como cabezas de serie, y Jaguares, Deportivo Cali, América y Bucaramanga.



Así quedaron las llaves de cuartos de final



Jaguares vs. Atlético Nacional



Cali vs. Independiente Medellín



América vs. Pasto



Bucaramanga vs. Millonarios



El ganador de la llave entre Medellín y Cali enfrentará al vencedor de la serie entre Pasto y América.



Entretanto, el ganador de la serie Nacional ante Jaguares enfrentará al que se lleve la llave entre Millonarios y Bucaramanga.



Los cuartos de final se jugarán en dos partidos de ida y vuelta, local y visitante, el 31 de mayo y 1 de junio.