Atlético Nacional busca mantener su paso firme ante Delfín en Libertadores

Atlético Nacional recibirá este miércoles al Delfín de Ecuador en la segunda jornada del Grupo 2 de la Copa Libertadores-2018, en la que los colombianos buscarán mantener su paso firme ante un rival que no levanta cabeza.



Los verdolagas, que en su debut en el torneo regional vencieron 1-0 a Colo Colo en Santiago, recibirán a los ecuatorianos a las 19H45 locales (00H45 GMT del jueves) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo más laureado de Colombia dispondrá de la totalidad de su nómina para recibir a un rival que, en el papel, no le opondrá mayor resistencia.

Los internacionales Macnelly Torres, Vladimir Hernández y Dayro Moreno encabezarán el ataque del once dirigido por el argentino Jorge Almirón. A esas figuras de cartel se suman el talentoso mediocampista Jorman Campuzano y el movedizo extremo Jeison Lucumí.

"En el papel es el rival más débil (del grupo), pero en Copa Libertadores muchas veces hay equipos que dan la sorpresa y Delfín puede hacerlo", advirtió Torres, el hombre de las ideas en el Nacional de Almirón.

Durante la semana, el DT tuvo en duda la presencia de Alexis Henríquez por un problema muscular, pero el capitán y referente, clave en el juego largo y aéreo, será de la partida.

Nacional buscará repetir el golpe de mesa que dio en Santiago en su estreno en la Libertadores. Una victoria la noche del jueves lo fortalecerá como líder del Grupo 2, que completa el Bolívar de Bolivia.

"Ahora cualquier equipo te busca ganar, hay que estar cautos en eso. Debemos generar el fútbol que venimos haciendo y evitar sorpresas", señaló el lateral argentino Rafael Delgado.



Almirón ha reconocido que su escuadra está lejos del rendimiento que pretende.



Aunque el dos veces campeón de la Libertadores solo ha perdido dos de los diez partidos oficiales que ha disputado esta temporada, su juego ha acarreado críticas por su falta de equilibrio.

En sus diez salidas, los verdolagas han anotado once goles y han recibido siete. Aunque por momentos han dado gala de su poderío ofensivo, los baches en defensa le han costado caro, entre ellos la pérdida de la Superliga local ante Millonarios.

"El equipo va mejorando y estamos plasmando una idea", afirmó Torres.

El peso de sus jugadores de recorrido internacional son la mayor carta de Nacional, especialmente el nivel de Vladimir Hernández, un mediocampista que volvió sin pena ni gloria de Brasil pero que se ha convertido en un baluarte con sus tres goles y dos asistencias en lo que va de temporada.

"La Copa Libertadores siempre va a ser dura, con equipos muy difíciles. Nosotros queremos ganar con nuestra gente. Queremos ser campeones y para ganar hay que estar al cien por ciento", afirmó el volante.

Delfín, que dirige el uruguayo Guillermo Sanguinetti, está en la orilla opuesta al Atlético Nacional. Los ecuatorianos, un modesto once que se estrena en canchas internacionales, no conocen la victoria en lo corrido de 2018.



Los 'cetáceos' marchan últimos en la liga local -con un punto tras cuatro juegos- y cedieron un empate 1-1 ante Bolívar en Manta, donde tuvieron un buen rendimiento que no respaldaron en el marcador.



"Tenemos que hacernos fuertes como grupo para obtener los resultados", señaló el DT.



A su mal coyuntura se suman bajas significativas en su segundo juego en su historia en la Libertadores. Dos de sus figuras y referentes, el arquero Pedro Ortiz y el delantero Roberto Ordóñez, no viajaron a Medellín por lesión.



Ortiz será reemplazado por Dennis Corozo, mientras que el espacio de Ordóñez se lo disputan Luis Congo y Bryan Oña.

