Atlético Nacional vs, Águilas Doradas, EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

Este sábado 8 de noviembre, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en un partido crucial para el cuadro verdolaga, que busca recuperar la cima de la tabla de la Liga BetPlay.
El conjunto antioqueño llega en un gran momento y espera mantener el ritmo para retomar la parte más alta de la clasificación. De momento, se encuentra en la tercera casilla con 34 unidades, y un triunfo le permitirá superar a Medellín, que lidera con 37 puntos, aunque con menor diferencia de gol.
Por su parte, Águilas Doradas, que también ha tenido un buen semestre, se ubica en la séptima posición con 27 unidades y acumula tres triunfos consecutivos. Ante ello, buscará sumar tres puntos que le aseguren su boleto a los cuadrangulares finales del torneo.
📸 El camino es juntos. 🤲🏼💛— Águilas Doradas (@AguilasDoradas) November 8, 2025
Confianza en Dios y vamos por todo equipo. ¡Vamos Águilas Doradas, papá! 😍🦅⚽#UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/lCzmR2FKE1
El compromiso entre Atlético Nacional y Águilas Doradas se disputará este sábado 8 de noviembre a las 6:20 p. m. en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Será un duelo de alto voltaje entre dos equipos con estilos opuestos, pero con el mismo objetivo: clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay.
El partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay 2025 podrá seguirse en vivo, online y de forma gratuita a través de la transmisión del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, que ofrecerá el minuto a minuto y los comentarios del encuentro.
Atlético Nacional: Ospina, García, Caicedo, Román, Cándido, Rivero, Uribe, Bauzá, Hinestroza, Sarmiento, Morelos.
DT: Diego Arias
Águilas Doradas: Faríñez, Puerta, Hernández, Pineda, Morelo, Frank, Caballero, López, Mena, Ramírez, Obregón.
DT: Jonathan Risueño