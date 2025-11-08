Atlético Nacional vs, Águilas Doradas, EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

Este sábado 8 de noviembre, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en un partido crucial para el cuadro verdolaga, que busca recuperar la cima de la tabla de la Liga BetPlay.

El conjunto antioqueño llega en un gran momento y espera mantener el ritmo para retomar la parte más alta de la clasificación. De momento, se encuentra en la tercera casilla con 34 unidades, y un triunfo le permitirá superar a Medellín, que lidera con 37 puntos, aunque con menor diferencia de gol.

Por su parte, Águilas Doradas, que también ha tenido un buen semestre, se ubica en la séptima posición con 27 unidades y acumula tres triunfos consecutivos. Ante ello, buscará sumar tres puntos que le aseguren su boleto a los cuadrangulares finales del torneo.

Confianza en Dios y vamos por todo equipo. ¡Vamos Águilas Doradas, papá! 😍🦅⚽#UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/lCzmR2FKE1 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) November 8, 2025

¿A qué hora juega hoy Atlético Nacional vs. Águilas Doradas?

El compromiso entre Atlético Nacional y Águilas Doradas se disputará este sábado 8 de noviembre a las 6:20 p. m. en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Será un duelo de alto voltaje entre dos equipos con estilos opuestos, pero con el mismo objetivo: clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay.



¿Dónde ver en vivo y gratis Atlético Nacional vs. Águilas Doradas?

El partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay 2025 podrá seguirse en vivo, online y de forma gratuita a través de la transmisión del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, que ofrecerá el minuto a minuto y los comentarios del encuentro.

Posibles alineaciones

Atlético Nacional: Ospina, García, Caicedo, Román, Cándido, Rivero, Uribe, Bauzá, Hinestroza, Sarmiento, Morelos.

DT: Diego Arias

Águilas Doradas: Faríñez, Puerta, Hernández, Pineda, Morelo, Frank, Caballero, López, Mena, Ramírez, Obregón.

DT: Jonathan Risueño