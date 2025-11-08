Fortaleza vs. Junior, EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

Este sábado 8 de noviembre, Fortaleza recibirá al Junior de Barranquilla en un partido clave para definir el futuro de ambos equipos en la Liga BetPlay 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Municipal de Cota, en Cundinamarca, y será determinante en la lucha por los cuadrangulares semifinales del torneo.

El equipo bogotano, conocido como ‘Los Amix’, llega en un buen momento y busca mantener el impulso que lo tiene en la quinta posición con 34 puntos. Una victoria no solo le aseguraría un cupo entre los ocho mejores, sino que también lo acercaría a la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Junior de Barranquilla ocupa la sexta casilla con 31 unidades y está obligado a ganar para no comprometer su clasificación. El conjunto dirigido por Alfredo Arias atraviesa una racha negativa, tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-1 ante América de Cali y el mismo marcador frente a Independiente Santa Fe.

¿A qué hora juega HOY Fortaleza vs. Junior?

El compromiso entre Fortaleza y Junior se disputará este sábado 8 de noviembre a las 4:10 p. m., en el Estadio Municipal de Cota. Será un duelo de alto voltaje entre dos equipos con estilos opuestos, pero con el mismo objetivo: clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.



¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Fortaleza vs. Junior?

El partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay 2025 podrá seguirse en vivo, online y de forma gratuita a través de la transmisión del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, que ofrecerá el minuto a minuto y los comentarios del encuentro.

Posibles alineaciones

Fortaleza: Jordan García, Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Luis Escorcia, Santiago Cuero, Ronaldo Pájaro, Sebastián Ramírez, Kelvin Flórez, Jhon Velásquez, Emilio Aristizábal, Andrés Arroyo.

El partido promete emociones, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su temporada en este enfrentamiento que podría definir quién avanza a la siguiente fase del campeonato.

