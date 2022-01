Australia posterga la deportación de Djokovic hasta que la justicia se pronuncie

Las autoridades australianas decidieron postergar la expulsión del país de Djokovic hasta que la justicia se pronuncie sobre su caso, informó un abogado del gobierno este viernes.

En una audiencia organizada de urgencia este viernes, Stephen Lloyd, letrado del gobierno, dijo al juez que Djokovic no será conducido a un centro de retención antes de que se reúna con las autoridades migratorias el sábado y que no será deportado hasta que la justicia no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por el tenista.

El abogado hizo la afirmación durante una vista en un tribunal de Melbourne, que se celebra después de que el Gobierno australiano haya vuelto a anular el visado del tenista por razones sanitarias y de orden público.

Este viernes, el ministro de inmigración de Australia, Alex Hawke, usó los poderes especiales que la ley le concede para anular el visado de Djokovic por razones sanitarias y de orden público.

Djokovic viajó el 5 de enero pasado a Melbourne con una exención médica que le permitía jugar en el Abierto de Australia sin estar vacunado, aunque después las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta que el lunes un fallo judicial le dio la razón al tenista.

