Balance en JJ.OO. ha sido bueno, pero hubiera podido ser mejor: Baltazar Medina

En diálogo con Mañanas BLU, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, aseguró que aunque se han conseguido dos medallas de oro y dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016, el balance de las justas para Colombia hubiese podido ser mejor.



“Se nos escapó la medalla de Sergio Luis Henao, Francisco Mosquera y Fernando Gaviria pero ese es el deporte, uno presupuesta unas cosas pero ese es el deporte, para mí particularmente el balance ha podido ser mejor”, dijo el dirigente.



Medina se mostró optimista frente a la participación de los colombianos que aún no han entrado en competencia y aseguró que espera conseguir por lo menos seis medallas.



“Muy esperanzado con Mariana Pajón, disputar un bronce en boxeo, Carlos Mario Oquendo y Jakceline Rentería y los tenemos en los pronósticos de lograr una medalla en Brasil, había hecho un presupuesto inicial entre 6 y 8 medallas”, agregó.



El presidente del COC aseguró frente al tema de Fernando Gaviria, quien podría obtener un bronce ante una eventual suspensión de Mark Cavendish, que espera que esa situación no sea el origen de una medalla.



“En el ciclismo y con todos los recursos tecnológicos que hay al servicio del juzgamiento y el comisario o director de la carrera inmediatamente a entra a advertir lo sucedido, no quisiera yo que ese fuera el origen de una nueva medalla para el país, son accidentes de trabajo”, señaló.



“Fernando Gaviria es joven, se está formando, diría que muchas de las cosas que dijo hicieron parte de su tristeza, pero creo que hay cosas que debe pensar y nuestra tarea de hablar con él”, agregó.



Sobre las promesas hechas a los deportistas consiguen una medalla, aseguró que siempre se han cumplido y que se debe a problemas legales el hecho de no poder entregarlas, pues según Medina, hay competidores que ya tienen una casa obtenida gracias a los planes del Gobierno, lo que impide que se les pueda hacer realidad el beneficio.



“Esas promesas siempre se han cumplido, en el pasado cuando se habla de incumplimiento son viviendas que hacen parte de los subsidios de vivienda del Estado y esas normas establecen que un beneficiario no pueden recibir más de una vivienda, por tanto, hay algunos deportistas que no se sabe que ya tenían”, dijo.



