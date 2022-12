Bayern le llama la atención a Hummels por lanzarse a una piscina desde un balcón

El defensa internacional Mats Hummels fue llamado al orden por el equipo técnico de la selección alemana tras un video que colgó el jugador en las redes sociales en el que se lanza a una piscina desde un balcón, informó Oliver Bierhoff, el director deportivo de la Mannschaft.

"Podría haber sido peor si hubiera caído de cabeza", declaró Bierhoff sobre el 'balconing' de Hummels. "No somos la policía de las redes sociales, pero hay que señalar que debe mostrar un papel ejemplar", añadió.



"Mats es en realidad alguien reflexivo, y no me gustaría insistir demasiado en esta historia", concluyó Oliver Bierhoff.



El martes, el defensa central de 28 años, colgó ese video que no gustó al equipo técnico.



En las imágenes, rodadas en un viaje privado a Croacia, aparece lanzándose desde un balcón, para aterrizar, sin sufrir daños, en una piscina situada abajo.



"Parece más espectacular de lo que es en realidad", comentó el internacional, acompañando el video con la palabra #donottrythisathome (#nointentenestoencasa).



El video, que había sido visto más de 284.000 veces el miércoles al principio de la tarde, fue retomado por el sitio del diario popular Bild, el más leído de Alemania.



Alemania se enfrenta el viernes en Praga a la República Checa, y después a Noruega el lunes en casa en el marco de las eliminatorias del Mundial-2018.



Si la Mannschaft, que ganó sus seis primeros partidos, vence en los dos próximos encuentros, estará muy cerca de la clasificación.



Alemania puede incluso sacar su billete el 4 de septiembre si Irlanda del Norte no gana sus dos partidos contra San Marino (1 de septiembre) y la República Checa (4 de septiembre).



