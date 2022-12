Bielsa explicó las razones de su renuncia al equipo italiano

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, que renunció el viernes a entrenar a la Lazio de Roma sólo 48 horas después del anuncio de su fichaje por el club romano, emitió un comunicado a última hora del viernes achacando su renuncia a que no se realizaron "ninguna de las siete incorporaciones previstas".





"Tomamos esta decisión porque después de cuatro semanas de trabajo en común con ustedes, no pudimos lograr ninguna de las siete incorporaciones previstas en el Programa de Trabajo expresamente aprobado por el presidente, Claudio Lotito.





Teniendo en cuenta que también se consideró la salida de 18 jugadores que actuaron en la temporada anterior, la llegada de los refuerzos resultaba necesaria de acuerdo a los plazos programados".





El exentrenador del Athletic de Bilbao y del Olympique de Marsella, al que también abandonó de forma inesperada hace casi un año, después de la primera fecha del campeonato francés, desveló que estaba acordado "como condición indispensable (...) la contratación de al menos cuatro futbolistas antes del 5 de julio, con el objetivo de que pudieran participar del trabajo de pretemporada".





"Para la fecha establecida no se había logrado ninguna incorporación. No obstante esta situación, el club hizo público el contrato que nos unía, aún sabiendo que éste no era viable si no llegaban los refuerzos. Hasta el día de hoy, la situación es la misma y las perspectivas inciertas", explicó el exseleccionador de Argentina.





Bielsa añadió además en el comunicado que sus colaboradores Pablo Quiroga, Diego Reyes, Gabriel Macaya y Rodolfo Diego Flores tomaron "la misma determinación".





La 'espantada' de Bielsa supone un revés para el equipo romano, que en la última temporada finalizó por detrás de su vecino y rival, la Roma, y que no gana el Scudetto desde el año 2000.