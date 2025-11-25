Borussia Dortmund y Chelsea imponen su ley en la jornada 5 de la Champions League

La quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, disputada este martes, estuvo marcada por las victorias del Borussia Dortmund y el Chelsea, quienes impusieron su ley en Europa y se afianzan en la zona alta de la clasificación.

La jornada también estuvo marcada por un valioso empate para el Athletic Club en Chequia.



Grandes vencedores

Borussia Dortmund - Villarreal (4-0)

El conjunto alemán dominó al Villarreal, entrando mejor al partido y tomando el control del juego.

A pesar de que el Villarreal tuvo oportunidades de Buchanan y P. A. Gueye sin precisión, fue Serhou Guirassy quien adelantó al Dortmund justo antes del descanso.



Tras la reanudación, la expulsión de Foyth por un penalti de mano dejó al Villarreal con diez hombres. Aunque Luiz Júnior detuvo el lanzamiento inicial de Guirassy, el delantero guineano aprovechó el rebote para doblar la ventaja.

Adeyemi marcó el tercero y Svensson firmó el 4-0 a pase de Gross. Con este resultado, el Dortmund alcanza los diez puntos.

Chelsea - Barcelona (3-0)

Victoria contundente para el Chelsea en casa, lo que les permite afianzarse en la zona alta de la tabla con diez puntos. La fortuna sonrió a los londinenses en el 1-0, que llegó gracias a un gol en propia puerta de Jules Koundé.

Los hombres de Enzo Maresca supieron aprovechar la superioridad numérica en la segunda mitad.

Liderados por la "perla brasileña" Estêvão, quien firmó un golazo en el minuto 55, allanaron el camino al triunfo. Delap redondeó el marcador con su primer gol en la competición. Marc Cucurella fue el Jugador del Partido.

Manchester City - Leverkusen (0-2)

El Leverkusen protagonizó una magnífica actuación al llevarse la victoria ante el campeón de la Champions League 2023. El equipo, que sumó su 50º triunfo en la Copa de Europa/Champions League, demostró coraje con dos excelentes goles en cada mitad, obra de Alejandro Grimaldo y Patrik Schick.

Bodø/Glimt - Juventus (2-3)

La Juventus obtuvo un importante triunfo, aunque tuvo que remontar en dos ocasiones.

Tras el gol inicial de Blomberg para el Bodø/Glimt, la Juventus se puso por delante con dianas de Openda y McKennie.

Un penalti convertido por Brunstad Fet a tres minutos del final parecía sellar el empate, pero Jonathan David tuvo la última palabra en el descuento para firmar la primera victoria de los italianos este curso.

Marseille - Newcastle United (2-1)

El Marsella logró un gran triunfo gracias a un doblete del sempiterno Pierre-Emerick Aubameyang, quien dejó sin efecto el tempranero gol de Barnes para el Newcastle. El rápido doblete de Aubameyang en la segunda parte dio la vuelta al encuentro, llevando al Marsella a otra emocionante victoria europea.

Ajax - Benfica (0-2)

El Benfica sumó sus primeros puntos de la jornada 5 gracias a los potentes remates de Samuel Dahl (Jugador del Partido) y Leandro Barreiro. El guardameta Anatoliy Trubin también fue clave al detener disparos de Klaassen, Bounida y Gloukh. Este resultado significa un duro revés para el Ajax, que sufre su quinta derrota y no ha podido sumar ni un punto hasta ahora en la fase liga.

Galatasaray - Union Saint-Gilloise (0-1)

El Union SG consiguió un vital triunfo a domicilio, siendo casualmente su segunda victoria en esta fase liga y la segunda jugando fuera de casa.

David Promise se convirtió en el héroe del partido al mandar el balón al fondo de la red en la segunda parte, culminando una gran jugada de combinación liderada por Raul Florucz. Los locales adolecieron la ausencia de su goleador Victor Osimhen por lesión.

Napoli - Qarabağ (2-0)

El Nápoles consiguió su segunda victoria en la fase liga con Scott McTominay participando en ambos goles. Tras una primera parte sin goles, McTominay abrió el marcador con un remate de cabeza a la hora de juego.

Siete minutos más tarde, un centro de Mathías Olivera encontró a McTominay, cuyo remate de volea fue desviado inadvertidamente a la portería por Marko Janković, doblando la ventaja local.El Único Empate

Slavia Praha - Athletic Club (0-0)

El Athletic Club igualó en Chequia en lo que fue una batalla táctica. El Athletic tuvo la mejor ocasión en el primer tiempo, desbaratada por el portero Jindřich Staněk a un remate de Oihan Sancet.

El Athletic comenzó la segunda parte con ímpetu, y Robert Navarro disfrutó de tres buenas oportunidades, pero Staněk mantuvo su portería a cero con paradas de mérito. El marcador no se movió, y el punto sumado se antoja insuficiente para ambas escuadras.